VIDEO Englezi šepali i u Finskoj pa utrpali tri. Pogledajte golove

U susretu 4. kola skupine 2 drugog ranga Lige nacija Engleska je u Helsinkiju pobijedila Finsku 3-1 ostvarivši treću pobjedu u skupini. Bila je to deveta engleska pobjeda u 11 međusobnih susreta protiv Finske, uz dva remija. Golove u pobjedi "Gordog Albiona" zabili su Jack Grealish u 18. minuti, Trent Alexander-Arnold u 74. minuti, te Declan Rice u 84. minuti, dok je za domaćine zabio Arttu Hoskonen u 87. minuti.

Engleska baš kao i u nedavnom susretu protiv Grčke, veći dio susreta nije briljirala. Međutim, ovoga puta je ipak uspjela osvojiti tri boda. Nakon domaćeg poraza od Grčke (1-2), finalisti s posljednja dva Eura bili su pod velikim pritiskom. Posebice, privremeni izbornik Lee Carsley.

Usput, trenutno najizgledniji kandidat za užarenu englesku klupu je Tomas Tuchel, bivši trener Borussije Dortmund, Chelseaja i PSG-a, koji bi na duže staze tamo trebao zamijeniti Garetha Southgatea.

Lijepa akcija Engleske pa zatišje

Engleska je povela iz prve prave prilike na utakmici, a među strijelce se upisao Jack Grealish u 18. minuti. Bila je to lijepo odigrana akcija od noge do noge nakon koje je krilni napadač Manchester Cityja izbio sam pred gol. Finska je najbolju priliku za izjednačenje u prvom dijelu imala u 38. minuti, no Benjamin Kallman je loše pucao. Domaćin je imao odličnu priliku i u 57. minuti, no Fredik Jensen je bio neprecizan.

Ništa, ništa, a tri komada u mreži

Engleska je korak do pobjede stigla u 74. minuti lijepim golom Trenta Alexandera-Arnolda iz slobodnog udarca. Zanimljivo, bila je to prva engleska prilika od 18. minute kada je krilni napadač Cityja zabio vodeći pogodak.

Sve dvojbe oko pitanja pobjednika Englezi su razriješili u 84. minuti golom Declana Ricea. Domaćin je četiri minute kasnije ublažio poraz preko Arttua Hoskonena.

Na ljestvici skupine vode Grčka i Engleska sa po devet bodova.

>> VIDEO: FINSKA - ENGLESKA 1-3