VIDEO Epsko vjenčanje u SAD-u! Hrvati sreli mladence na ulici, a nastale su scene za pamćenje

24SATA U PHILADELPHIJI

VIDEO Spektakl u Philadelphiji nije propustila ni Ivana Knoll: 'Englezi su me iznenadili igrom' U Philadelphiji se navijači okupljaju prije razvijanja hrvatske zastave uoči utakmice s Ganom, a naš reporter Tomislav Gabelić naišao je na Ivanu Knoll koja je otkrila kako su je Englezi iznenadili igrom. Otkrila je da joj je atmosfera u Dallasu bila bolja nego u Torontu

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