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SJAJNA ATMOSFERA

VIDEO Epsko vjenčanje u SAD-u! Hrvati sreli mladence na ulici, a nastale su scene za pamćenje

PHILADELPHIA, SAD - Hrvatski navijači u petak su priredili pravi show na ulicama Philadelphije. Okupili su se u središtu američkog grada, gdje će odmjeriti snage s Ganom (subota, 23 sata), a u središtu zbivanja našli su se mladenci, koji su taman izjavili sudbonosno da. Hrvatski navijači su ih okružili, a nastale su spektakularne scene koje će svi koji su tamo bili prisutni dugo pamtiti.

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Hrvatski navijači VIDEO
Hrvatski navijači upali na svadbeno fotografiranje | Video: Pixsell//
'AS S KLUPE: POWERED BY CARLSBERG'

Gordon Schildenfeld o uspjehu hrvatskog nogometa: 'Svi se čude kako to uspijevamo...'

Gordon Schildenfeld gostovao je u podcastu 'As s klupe: Powered by Carlsberg' i osvrnuo se na uspjehe našeg nogometa. Cijeli podcast pogledajte na YouTube kanalu 24sata

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Gordon Schildenfeld o uspjehu hrvatskog nogometa: 'Svi se čude kako to uspijevamo' VIDEO
Cijelu epizodu podcasta ‘As s klupe: Powered by Carlsberg’ pogledajte na YouTube kanalu 24sata | Video: 24sata Video
ŠOU U PHILADELPHIJI

VIDEO Stigli su Hrvati! Evo kako se navijači zagrijavaju u lokalu

PHILADELPHIA - Hrvatski navijači već su uvelike okupirali Philadelphiju gdje će Hrvatska odigrati zadnju utakmicu u skupini protiv Gane (23 sata). Atmosfera je sjajna, pjevaju se navijačke i hrvatske pjesme te se lagano zagrijavaju glasnice i dlanovi za spektakl. Hrvatskoj je bod dosta za prolazak skupine, a na tribinama će imati veliku podršku

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Hrvatski navijači u Philadelphiji VIDEO
Hrvatski navijači u Philadelphiji | Video: Tomislav Gabelić/24sata
24SATA U PHILADELPHIJI

VIDEO Kolinda Grabar Kitarović došla podržati 'vatrene': 'Dečki nemojte pokleknuti, super ste'

PHILADELPHIA- Uoči utakmice Hrvatske i Gane u Philadelphiji je održan korteo hrvatskih navijača koji su razvili ogromnu zastavu. Naš reporter Tomislav Gabelić sreo je bivšu predsjednicu koja je otkrila kako ostaje do 21. srpnja te je poželila sreću 'vatrenima' na velikom natjecanju

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Bivša predsjednica Kolinda Grabar Kitarović u Philadelphiji VIDEO
Bivša predsjednica Kolinda Grabar Kitarović u Philadelphiji | Video: Tomislav Gabelić/24sata
24SATA U PHILADELPHIJI

VIDEO Spektakl u Philadelphiji nije propustila ni Ivana Knoll: 'Englezi su me iznenadili igrom'

U Philadelphiji se navijači okupljaju prije razvijanja hrvatske zastave uoči utakmice s Ganom, a naš reporter Tomislav Gabelić naišao je na Ivanu Knoll koja je otkrila kako su je Englezi iznenadili igrom. Otkrila je da joj je atmosfera u Dallasu bila bolja nego u Torontu

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Ivana Knoll u Philadelphiji na okupljanju hrvatskih navijača VIDEO
Ivana Knoll u Philadelphiji na okupljanju hrvatskih navijača | Video: Tomislav Gabelić/24sata
ŠTO JE ZABRANJENO?

VIDEO Policajac o romobilima: 'Gotovo svaka nesreća je s ozlijeđenima! Puno je djece...'

Krešimir Mišić, voditelj Službe prometne policije Policijske uprave zagrebačke, pojasnio nam je što je dozvoljeno, a što nije te što o upravljanju električnim romobilima kaže Zakon o sigurnosti prometa na cestama. Mišić je pojasnio i po kojim se površinama električni romobili mogu kretati...

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Stručnjaci upozoravaju: Romobil može biti opasan za djecu! Evo što je dozvoljeno, a što kažnjivo VIDEO
Stručnjaci upozoravaju: Romobil može biti opasan za djecu! Evo što je dozvoljeno, a što kažnjivo | Video: 24sata

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