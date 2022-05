VIDEO Euforija u svlačionici Reala: Presretnog Modrića ni masaža nije mogla zaustaviti

Luka Modrić izvan igre gledao je što njegovi suigrači rade u završnici utakmice sa Cityjem. Ni on poput ostalih na klupi nije mogao sjediti, vjerojatno je i on počeo gubiti vjeru kada je utakmica stigla do 90. minute. A onda znamo što se dogodilo, Rodrygo je s dva gola u 90 sekundi donio produžetke, a u njima Benzema Realu finale.

Modriću je to peto finale Lige prvaka, čudesan podatak jednako takvog nogometaša.

- Ali, što je ovo - napisao je ushićeni Modrić ubrzo nakon utakmice na društvenim mrežama.

Još jedna potvrda, primjerice, zašto Real nosi nadimak kraljevskog klub, primjerice. Slavlje se nakon terena preselilo u svlačionicu, bila je to prava mala euforija u kojoj su igrači iskazivali svoje plesačke i pjevačke sposobnosti. Modrić je isprva bio pod pritiskom snažnih ruku klupskog masera koji mu je "sređivao" list, a onda se pridružio grupnom plesu.

- Veličina ovog kluba, to je klub koji ti ne dopušta da spustiš gard kada se čini da je sve gotovo, daje ti snagu da nastaviš, da se boriš, da vjeruješ - rekao je Carlo Ancelotti nakon pobjede.

- Ovaj klub nikada se ne predaje, bori se do kraja, to je vrlina ove momčadi. Rodrygo je spektakularan, svima treba čestitati. Moramo biti zadovoljni i sretni, eliminirali smo sjajnu momčad sa odličnim trenerom. Majko mila, kako igraju nogomet - dodao je Casemiro.

