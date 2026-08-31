SAŽETAK HAJDUK - LOKOMOTIVA
VIDEO Europa nije umorila 'bile' koji su lagodno slavili protiv 'lokosa'. Pogledajte sve golove
HAJDUK - LOKOMOTIVA 2-0 Splićani su u 5.kolu HNL-a dočekali 'lokose'. Momčad Gonzala Garcije povela je u 16. minuti golom Šege, a onda je u 55. prvijenac sa 20 metara zabio Šotiček. Lokosi su u 78. minuti ostali s igračem manje, crveni je dobio Lorber. Hajduku je ovo treća prvenstvena pobjeda i sada je na četvrtom mjestu s deset bodova, odmah iza Dinama koji ima bolju gol-razliku.
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