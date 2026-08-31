VIDEO Europa nije umorila 'bile' koji su lagodno slavili protiv 'lokosa'. Pogledajte sve golove

SJEĆATE LI SE?

VIDEO Robotaksiji nam nisu stigli na ulice. Prije dvije godine jedan nije stigao na pozornicu Do ovog ponedjeljka je tvrtka Project 3 Mobility, komercijalnog imena Verne, trebala razviti i imati na ulici robotaksije pete, najviše autonomije koji ne trebaju kontrolu vozača, nemaju volan ni papučice. Taj rok je posljednji, a već predstavlja kašnjenje od gotovo dvije i pol godine. Jer Mate Rimac je 2021., kad ga je Vlada uvrstila na listu potpora iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, obećavao da će prvi robotaksiji voziti Zagrebom već početkom 2024. godine. Te 2024. je u kampusu u Kerestincu održana promocija robotaksija pod nazivom Verne. Kada ga je Rimac pozvao na pozornicu, pojavio se problem s kočnicom i auto je ostao stajati sa strane.

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