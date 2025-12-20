SAŽETAK OSIJEK - SLAVEN 0-0
VIDEO Evo kako se nastavila agonija Osijeka protiv Slavena
OSIJEK - SLAVEN 0-0: Nogometaši Osijeka i Slaven Belupa odigrali su 0-0 u prvom subotnjem susretu 18. kola HNL-a na Opus Areni čime su Osječani i dalje ostali na posljednjem mjestu ljestvice. Osijek sada ima 14 bodova, dok pretposljednji Vukovar 1991 ima bod više, ali i utakmicu manje. Slaven Belupo je ostao četvrti. Ima 26 bodova kao i trećeplasirana Istra 1961, s tim da pulski sastav ima utakmicu manje.
