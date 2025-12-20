VIDEO Evo kako se nastavila agonija Osijeka protiv Slavena

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: EU se zadužuje 90 mlrd. eura za Ukrajinu. Putin: Pokušaj pljačke Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: EU se zadužuje 90 milijardi eura za Ukrajinu, bez dogovora o ruskoj imovini. Dvije osobe umrle su od gripe, a broj zaraženih naglo raste. Policija je uhitila muškarca zbog ilegalnog odlaganja azbesta kraj Mure. Maloljetnik je teško ozlijeđen nakon eksplozije petarde u Privlaci. Legionela je potvrđena u domu za starije i osnovnoj školi u Zagrebu. Medved je vodio sjednicu Savjeta dok je Plenković bio na samitu u Bruxellesu. Vatrogasci u Našicama u godinu dana dobili su osam beba. Većina djece ima mobitel, a četvrtina prima seksualne poruke. Jakov Jozinović rasprodao je Arenu s pozornicom u središtu dvorane. Ivan Rakitić ostaje u Hajduku.

