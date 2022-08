VIDEO F1 prvak kupio Neveru! 'Sve je što bih mogao poželjeti'

Samo mjesec dana nakon što je dovršen prvi serijski primjerak Rimac Nevere, automobil #000, automobil #001 isporučen je svom vlasniku - svjetskom prvaku Formule 1 iz 2016. Nicu Rosbergu. Prije nego što je automobil poslan u njegov dom u Monaku, Rosberg je stigao u sjedište Rimac Grupe u Hrvatskoj kako bi popratio najnovija događanja i vidio svoj primjerak Nevere, po prvi put uživo.

Proizvodnja Nevere je u tijeku u novom pogonu na periferiji Zagreba. Veliki dio glavnih komponenti automobila dizajnirana je, konstruirana i izrađena u Rimac pogonima tjednima ili mjesecima unaprijed i ugrađena u posljednjoj fazi proizvodnje. Sastavljanju vozila koje traje oko pet tjedana po automobilu.

Prikazujući širok raspon opcija dostupnih kupcima, automobil #000, koji će Bugatti Rimac kompanija zadržati, završen je u Callisto zelenoj boji s alcantara interijerom u boji pijeska. Za automobil br. 001, Nico je odabrao puno agresivniju specifikaciju opisanu kada je prvi put dizajnirao svoj automobil kao Batmobil spec.

Sa Stellar crnom bojom, poliranim Vertex kotačima i crnim kočionim čeljustima, ova specifikacija pokazuje potpuno drugačiju osobnost Nevere. Unutrašnjost je potpuno presvučena crnom alcantarom, sa suptilnim potpisom "Nico Rosberg" na pločici naslona za ruke koja označava automobil 001/150. Prvi primjerak Nevere u vlasništvu kupaca nalazit će se u Kneževini Monako, Rosbergovom domu, stoji u službenom priopćenju Rimac automobila.

Nico Rosberg bio je dio putovanja Rimca otkad je prvi put osobno vidio C_Two, koji je kasnije razvojem i testiranjem postao Nevera, prije nekoliko godina. Vjerovao je u Matinu viziju Nevere kao hiperautomobila nove generacije, te je postao jedan od prvih kupaca.

- Otkako sam prvi put upoznao Matu i shvatio genija koji stoji iza Nevere, znao sam da želim prvi automobil iz serije. Za mene ovaj automobil predstavlja apsolutno sve što bih mogao poželjeti. Prikazuje najbolje od inovativne tehnologije, unoseći je u automobil dizajniran doslovce od nule da bude, ne samo nevjerojatno brz, ili najbrži, već i stvarno izvrstan za vožnju. Jedva čekam da vidim što može - rekao je Nico Rosberg.

Nakon 11-godišnje karijere u Formuli 1 u kojoj je 2016. godine proglašen svjetskim prvakom, Nico je započeo karijeru poduzetnika za održivost i investitora u zelene tehnologije. Uložio je u više od dvadeset startupa iz područja mobilnosti, kao i u prvenstvo Extreme E. Osnovao je Greentech Festival 2019. godine, globalnu platformu za održive inovacije. Od 2021. događaj se održava u New Yorku i Londonu, kao i u gradu u kojem je prvi put osnovan – Berlinu.

- Kada smo tek počeli razvijati Neveru, imali smo namjeru napraviti automobil koji će impresionirati čak i najbolje vozače na svijetu. Nico je bio na tom popisu i drago nam je da je jedan od prvih vlasnika Nevere netko tko je ovladao najfokusiranijim i najmodernijim moto sportom na svijetu. Svi jedva čekamo pratiti njegovu Neveru; nadamo se da će uživati u čestom korištenju kao i u svojim drugim automobilima, to je upravo ono na što potičemo vlasnike Nevera. I ako itko može testirati granice onoga što smo izgradili, to je on. Ponosni smo što Nicu možemo nazvati prijateljem i članom brzo rastuće obitelji vlasnika Rimac Nevere - rekao je Mate Rimac, izvršni direktor Rimac Grupe.

S prvim isporučenim automobilom kupcu, jedinstveno specificirane Nevere sada će se početi pojavljivati na ulicama zemalja diljem svijeta. Globalna mreža od 25 prodajnih partnera, koja se proteže diljem Sjeverne Amerike, Europe, Bliskog istoka i Azije će prodavati i održavati primjerke Nevere.

Čak i prije ove prve isporuke kupcima, Nevera je već dobila globalno priznanje za najbrže ubrzavajući automobil na svijetu, postavivši svjetski rekord u ubrzanju na ¼ milje za 8,582 sekunde. Samo ove godine, Nevera je proglašena GQ-ovim hiperautomobilom godine, Top Gear Magazin najboljim električnim sportskim automobilom i Robb Report najboljim hiperautomobilom godine.

