VIDEO Fantomski gol u Italiji za pobjedu: Lopta je otišla pokraj gola, a sudac pokazao na centar

Nagledali smo se fantomskih golova i na najvećim svjetskim nogometnim pozornicama, a kako onda ne bi na onim - niželigaškim. Tako se u talijanskoj petoj ligi u 18. minuti susreta na terenu dogodila prava drama kad je Sabatelli nakon ubačaja glavom pogodio u stup iza gola, a glavni je sudac pokazao na centar. Nastalo je tad komešanje, a na kraju je Castellana na gostovanju kod Noicattara slavila s 1-0 bez da su nogometaši zabili gol.

Iako su svi gledatelji vidjeli kako lopta nije završila u mreži, nije to vidio sudac iz Leccea te je, bez obzira na to što je lopta bila van terena i nikad nije prešla liniju, pokazao kako se radi o golu. Nekad se to i nije moglo dokazati jer nisu postojale kamere, a sad se snimaju utakmice i najnižih rangova natjecanja.

Domaćini su bili bijesni, a ovom su im pobjedom iz Castellane dodatno pobjegli na tablici. Poslali su pisanu žalbu i započeli proces preko odvjetnika, a kako bi se utakmica ponovila, morat će se čekati odluka tamošnjeg saveza. A dok se to čeka, video nepostojećeg gola možete pogledati OVDJE.

Najčitaniji članci