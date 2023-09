VIDEO Gojo nam je donio prvi bod! Vikali mu da Hajduk vodi

Borna Gojo je još jednom razveselio navijače hrvatske Davis Cup reprezentacije i pobjedom 4-6, 7-6 (2), 6-4 protiv 24. tenisača svijeta Tallona Griekspoora, izjednačio rezultat na 1-1 u dvoboju hrvatskih i nizozemskih tenisača.

Kao i u dvoboju Ajdukovića i Van de Zandschulpa, početak meča Goje i Griekspoora odredio je ishod prvog seta. Nizozemac je poveo 2-0, a to mu je bilo dovoljno za osvajanje prve dionice meča, jer je Goju ostavio bez prilike za 'break'.

Taj je trend nastavljen i u drugom setu, iako je Gojo u nekoliko navrata bio na 15-30 ili 30-30, ali do 'break'-lopte nije stigao. Kroz svoje servis-gemove je brodio prilično sigurno do 11. gema, kad je uz njegovu podršku Griekspoor došao do 0-40. No, kako je omogućio Nizozemcu veliku priliku, tako mu je brzo "zalupio vrata" i s pet uzastopnih poena, gotovo sve 'winnerima', Gojo je poveo 6-5 i tako osigurao 'tie-break'. To je sve što mu je trebalo. Iako nije uspio slomiti servis suparnika u prva dva seta, sve one prijetnje je pretočio u odlično odigran odlučujući gem u kojem je Griekspooru prepustio svega dva poena.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Sjajan drugi set vjerojatno je bio rezultat i zgodne scene koja se dogodila za vrijeme njegova trajanja. U jednom trenutku, dok je Nizozemac servirao, navijač s tribine povikao je "Borna, vodi Hajduk." Uslijedio je smijeh ostalih gledatelja i pljesak, a nešto kasnije Gojo je u 'tie-breaku' stigao do osvojenog seta.

Gojo je treći set otvorio 'breakom' i zadržao prednost do šestog gema, kad je Griekspoor drugim oduzetim servisom u meču izjednačio na 3-3. No, već u sljedećem gemu hrvatski "broj 1" na ovom turniru ponovno je došao do 'breaka'. Za vodstvo od 5-3 Gojo je zabio četiri asa, a onda uz, ponešto dramatičnih trenutaka i jednu spašenu 'break'-loptu nakon dvostruke pogreške, došao do nove velike pobjede u Davis Cupu realiziravši treću meč-loptu za konačnih 4-6, 7-6 (2), 6-4 poslije dva sata i 22 minute borbe.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Ivan Dodig i Mate Pavić će imati priliku donijeti pobjedu protiv snažnog nizozemskog para koji čine Wesley Koolhof i Matwe Middelkoop.

HRVATSKA - NIZOZEMSKA 1-1

Duje Ajduković - Botic van de Zandschulp 3-6, 6-3, 5-7

Borna Gojo - Tallon Griekspoor 4-6, 7-6 (2), 6-4

Ivan Dodig / Mate Pavić - Wesley Koolhof / Matwe Middelkoop