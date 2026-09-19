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SAŽETAK UTAKMICE

VIDEO Gol sezone u HNL-u?! Pogledajte nevjerojatne škarice Marokanca u ludoj utakmici

RUDEŠ - SLAVEN BELUPO 2-2 U nevjerojatnoj utakmici na otvaranju osmog kola HNL-a vidjeli smo sve - spektakularan gol, crveni karton, preokrete i dramu. Rudeš je poveo fenomenalnim golom El Haddada, no potom je Stolnik zaradio crveni karton. Nestorovski je s dva gola u četiri minute donio preokret Slavenu, a Zebić je u drugoj minuti sudačke nadoknade zabio za remi.

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Golovi na utakmici Rudeš - Slaven Belupo VIDEO
Golovi na utakmici Rudeš - Slaven Belupo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata. 'Vječne kemikalije' u vodi: PFAS pronašli u bunarima u Gospiću!

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Otrovni PFAS u bunarima kod Gospića. Manji avion srušio se kraj Vinkovaca, poginuo pilot (65). Rekordna cijena dizela. Sindikati ZET-a i Holdinga najavili štrajk. SDP + MOŽEMO, stranke pred sklapanjem koalicije.

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Gledajte '240 sekundi' 24sata. 'Vječne kemikalije' u vodi: PFAS pronašli u bunarima u Gospiću! VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata. 'Vječne kemikalije' u vodi: PFAS pronašli u bunarima u Gospiću! | Video: 24sata/Video
ŠIRI SE POD NALETOM VJETRA

VIDEO Strašni prizori iz BiH: Vatra prijeti kućama, u gašenju pomažu i hrvatski kanaderi...

BLIDINJE, BIH - Stravičan požar izbio je na području Borićevca na Blidinju. Pod naletom jakog vjetra vatra se brzo širi prema mjestu Masna Luka. Buktinja je zahvatila borovu šumu. U gašenju pomažu i kanaderi iz Hrvatske. Iako su kuće zasad obranjene, situacija ostaje neizvjesna jer se požar i dalje nije stavio pod kontrolu. Zbog približavanja požara kućama počela je i evakuacija ljudi. Pada kiša, ali zasad nije donijela značajnije olakšanje.

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Požar u BiH VIDEO
Požar u BiH | Video: Vatrogasci - 193/Facebook
SVAKODNEVNI PROBLEM

VIDEO Akcija 'Vraćamo se za 5 minuta': U Zagrebu postavili invalidska kolica s porukama

Ispred zagrebačke Gradske uprave se održala akcija 'Vraćam se za 5 minuta'. Na naslonima kolica su ispisane rečenice kojima vozači često opravdavaju kratkotrajno parkiranje. Dimenzije takvih parkirališnih mjesta omogućuju osobi u kolicima da uspije izaći.

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U sklopu Europskog tjedna mobilnosti, održana je akcija „Vraćam se za 5 minuta“ VIDEO
U sklopu Europskog tjedna mobilnosti, održana je akcija „Vraćam se za 5 minuta“ | Video: 24sata/Marko Šeper/Pixsell
FESTIVAL SVJETLA

VIDEO Svjetlosni spektakl! Pula zasjala u tisućama nijansi na otvorenju 12. Visualia festivala

Brojni posjetitelji okupili su se u četvrtak navečer na Portarati na otvorenju 12. Visualia Festivala svjetla. Okupljeni su mogli šetati s gigantskim astronautima i uživati u svjetlosnim instalacijama koje su obasjale gradske ulice. Na festivalu goste očekuju 23 instalacije koje će biti aktivne do završetka festivala, pa će ih posjetitelji moći razgledati i u petak i u subotu, do kada traje festival.

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Pula: Otvorena 12. Visualia - festival svjetla VIDEO
Pula: Otvorena 12. Visualia - festival svjetla | Video: 24sata/pixsell
Ima preko 120 biljaka

VIDEO Zavirite u prekrasan vrt na balkonu u Španskom: Svi ga dolaze fotografirati

Balkon Jasenke Marije Kaštelan, velik tek nešto manje od pet kvadrata, zapravo je pravi mali botanički vrt u zagrebačkom Španskom. Na njemu raste više od 120 biljaka, a vlasnica ih zalijeva i njeguje svakoga dana, ponekad i tri puta. Bujno zelenilo prelijeva se preko ograde, cvijeće viri iz gotovo svake tegle, a puzavice su toliko narasle da susjedima ispod ljeti služe kao prirodna zelena tenda. Nije zato neobično da prolaznici zastanu, fotografiraju ga i dijele na društvenim mrežama

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Zagreb: Vrt Jasenke Marije Kaštelan VIDEO
Zagreb: Vrt Jasenke Marije Kaštelan | Video: 24sata/pixsell

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