VIDEO Gol sezone u HNL-u?! Pogledajte nevjerojatne škarice Marokanca u ludoj utakmici

FESTIVAL SVJETLA

VIDEO Svjetlosni spektakl! Pula zasjala u tisućama nijansi na otvorenju 12. Visualia festivala Brojni posjetitelji okupili su se u četvrtak navečer na Portarati na otvorenju 12. Visualia Festivala svjetla. Okupljeni su mogli šetati s gigantskim astronautima i uživati u svjetlosnim instalacijama koje su obasjale gradske ulice. Na festivalu goste očekuju 23 instalacije koje će biti aktivne do završetka festivala, pa će ih posjetitelji moći razgledati i u petak i u subotu, do kada traje festival.

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