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VIDEO Gol sezone u HNL-u?! Pogledajte nevjerojatne škarice Marokanca u ludoj utakmici
RUDEŠ - SLAVEN BELUPO 2-2 U nevjerojatnoj utakmici na otvaranju osmog kola HNL-a vidjeli smo sve - spektakularan gol, crveni karton, preokrete i dramu. Rudeš je poveo fenomenalnim golom El Haddada, no potom je Stolnik zaradio crveni karton. Nestorovski je s dva gola u četiri minute donio preokret Slavenu, a Zebić je u drugoj minuti sudačke nadoknade zabio za remi.
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