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SAŽETAK RUDEŠ - OSIJEK

VIDEO Golijada Osječana za vrh tablice: Hat-trick Omerovića i potpuni raspad Rudeša u Gorici

RUDEŠ - OSIJEK 1-6 Osječani su gostovali kod Rudeša u Velikoj Gorici u 2. kolu domaćeg prvenstva. Domaćini su solidno otvorili susret, ali Osijek je potpuno dominirao. Golijadu je pokrenuo Leon u 12. minuti, a povećao je u 24. minuti. Meksikancu su ovo bili prvi golovi u dresu 'bijelo-plavih' Nail Omerović bio je junak u dresu gostiju, zabio hat-trick. Mrežu golmana Rudeša tresao je u 41., 44. minuti i 81. minuti. U dugu listu strijelaca u velikoj Gorici upisao se i Arnel Jakupović golom u 69. minuti. Utješni gol za smanjenje zaostatka u dresu Rudeša zabio je Ilečić u 84. minuti. Osijek je s tri boda na prvom mjestu tablice HNL-a

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Golovi na utakmici Rudeš - Osijek VIDEO
Golovi na utakmici Rudeš - Osijek | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

SAŽETAK UTAKMICE

VIDEO Lokosi sredili Goricu za nova tri boda. Briljirao je Pajač, zabio i debitant! Evo golova...

LOKOMOTIVA - GORICA 3-1 Na Maksimiru su lokosi došli do nova tri boda u novoj HNL sezoni pobjedom protiv Gorice. Utakmicu s dosta tenzija obilježio je sjajni Marko Pajač koji je asistirao za prvi gol Mariću, a zakuhao drugi kada je Kavelj zabio auto-gol. Bogojević je smanjio, Gorica je pritiskala i nizala šanse, ali onda primila kontru pred kraj. Lokosi sele na vrh tablice s Osijekom

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Golovi na utakmici Lokomotiva - Gorica VIDEO
Golovi na utakmici Lokomotiva - Gorica | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Sudar vlakova, makljaža Boysa i Torcide, novi toplinski val...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Snježane Krnetić: Željeznička nesreća između kolodvora Sveti Ivan Žabno i Gradec, masovna tučnjava Boysa i Torcide, prijeti nestašica vode kraj Požege...

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Gledajte '240 sekundi' 24sata: Sudar vlakova, makljaža Boysa i Torcide, novi toplinski val... VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Sudar vlakova, makljaža Boysa i Torcide, novi toplinski val... | Video: 24sata/Video
SITUACIJA I DALJE OPASNA

VIDEO Ovo su vatrogasci nakon noćne borbe s buktinjom kraj Rijeke. Izgorjelo 9,5 hektara

Veliki požar na području Zlobina, koji je izbio uz prugu, nakon cjelonoćne borbe stavljen pod kontrolu. Opožario je 9,5 hektara površine, što je potvrđeno mjerenjima dron-ekipe Javne vatrogasne postrojbe grada Rijeke. Vatru je gasilo 55 ljudi sa 17 vozila te više DVD-ova i JVP Rijeka. Situacija je i dalje ozbiljna zbog jakog vjetra koji povećava opasnost od razbuktavanja. Zato ostaju i dežurati na terenu

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vatrogasci VIDEO
vatrogasci | Video: čitatelji 24sata
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata! Turisti zapalili apartman u Istri, vlasnik: 'Sezona mi je završena'

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Snježane Krnetić: Turisti uništili apartman u Istri, 125 milijuna eura mogla bi stajati sanacija otpada u Gospiću, u Osijeku pretukli nogometnog suca, od utorka nove cijene goriva, rastu mirovine za 200 tisuća branitelja...

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Gledajte '240 sekundi 24sata! Turisti zapalili apartman u Istri, vlasnik: 'Sezona mi je završena' VIDEO
Gledajte '240 sekundi 24sata! Turisti zapalili apartman u Istri, vlasnik: 'Sezona mi je završena' | Video: 24sata/Video
RAT U UKRAJINI

VIDEO Ukrajina stalno napada 'ruski Amazon'. Satelitske snimke pokazale što se događa

Ukrajina zadnjih tjedana napada diljem Rusije logističku infrastrukturu i skladišta divovske internetske trgovine Wildberries, koju često nazivaju "ruskim Amazonom". Kijev na ove objekte ne gleda samo kao na obična trgovačka skladišta, već tvrdi da ih ruske snage koriste i za vojne potrebe, odnosno za skladištenje i distribuciju dijelova za dronove i druge opreme koja se koristi u ratu. S druge strane, napadi služe i kao izravan odgovor na ruska bombardiranja ukrajinske poštanske i logističke infrastrukture te kao način da se ekonomske posljedice rata prenesu dublje na ruski teritorij i približe običnim građanima.

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Ukrajinski napadi na Wildberries pogađaju srce ruske korporativne sfere VIDEO
Ukrajinski napadi na Wildberries pogađaju srce ruske korporativne sfere | Video: 24sata/reuters

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