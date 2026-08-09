VIDEO Golijada Varaždinaca u Koprivnici. Canjuga i Latković sjajni, pogledajte sve golove!

SAŽETAK RUDEŠ - OSIJEK

VIDEO Golijada Osječana za vrh tablice: Hat-trick Omerovića i potpuni raspad Rudeša u Gorici RUDEŠ - OSIJEK 1-6 Osječani su gostovali kod Rudeša u Velikoj Gorici u 2. kolu domaćeg prvenstva. Domaćini su solidno otvorili susret, ali Osijek je potpuno dominirao. Golijadu je pokrenuo Leon u 12. minuti, a povećao je u 24. minuti. Meksikancu su ovo bili prvi golovi u dresu 'bijelo-plavih' Nail Omerović bio je junak u dresu gostiju, zabio hat-trick. Mrežu golmana Rudeša tresao je u 41., 44. minuti i 81. minuti. U dugu listu strijelaca u velikoj Gorici upisao se i Arnel Jakupović golom u 69. minuti. Utješni gol za smanjenje zaostatka u dresu Rudeša zabio je Ilečić u 84. minuti. Osijek je s tri boda na prvom mjestu tablice HNL-a

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