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SAŽETAK UTAKMICE

VIDEO Golijada Varaždinaca u Koprivnici. Canjuga i Latković sjajni, pogledajte sve golove!

SLAVEN BELUPO - VARAŽDIN 1-4 Fenomenalnu utakmicu odigrali su igrači Nikole Šafarića, dominirali su, zabili četiri komada Slavenu u Koprivnici i došli do druge pobjede u HNL-u. Sjajan je bio Canjuga koji je zabio dva gola, sjajni Latković dodao je još jedan, a zabio je i Mamić. Za Slaven je pogodio Nestorovski. Varaždin izgleda jako dobro na otvaranju sezone

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Golovi na utakmici Slaven - Varaždin VIDEO
Golovi na utakmici Slaven - Varaždin | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

SAŽETAK UTAKMICE

VIDEO Nonšalantnost Hajduka i spretnost Puležana na Poljudu! Pogledajte sve golove iz Splita

Hajduk i Istra na Poljudu su odigrali utakmicu 2. kola HNL-a. Pukštas je Splićane doveo u vodstvo u 15., a Frederiksen izjednačio u 42. minuti; Livaja je zabio u 84., a u sudačkoj nadoknadi Ahmeti je pogodio za remi

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Golovi na utakmici Hajduk - Istra VIDEO
Golovi na utakmici Hajduk - Istra | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
JAKO NEUREDNO

VIDEO Pogledajte na što liči dječja zona na Poljudu! Puna je smeća: 'Zar se moramo bojati?'

POLJUD - "Roditelji plaćaju skupe pretplate i dovode svoju djecu na utakmice, a zauzvrat bi trebali dobiti siguran i uredan prostor za njih. Zar je normalno da se roditelji moraju pitati hoće li im djeca u dječjoj fan zoni pokupiti neku bolest?", napisala je jedna navijačica. U dječjoj zoni vidi se smeće, razbacane su majice i razni jastuci te sve djeluje napušteno.

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Dječja fan zona Poljuda puna smeća VIDEO
Dječja fan zona Poljuda puna smeća | Video: Čitatelj 24sata
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Ekobomba trese Gospić, spriječena tragedija na pruzi...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Snježane Krnetić: Otpad koji bi prekrio Trg bana Jelačića, Milanović i Plenković na Alci, spriječena nova željeznička nesreća, nedostatak pedijatara, niski vodostaji...

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Gledajte '240 sekundi' 24sata: Ekobomba trese Gospić, spriječena tragedija na pruzi... VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Ekobomba trese Gospić, spriječena tragedija na pruzi... | Video: 24sata/Video
SAŽETAK UTAKMICE

VIDEO Lokosi sredili Goricu za nova tri boda. Briljirao je Pajač, zabio i debitant! Evo golova...

LOKOMOTIVA - GORICA 3-1 Na Maksimiru su lokosi došli do nova tri boda u novoj HNL sezoni pobjedom protiv Gorice. Utakmicu s dosta tenzija obilježio je sjajni Marko Pajač koji je asistirao za prvi gol Mariću, a zakuhao drugi kada je Kavelj zabio auto-gol. Bogojević je smanjio, Gorica je pritiskala i nizala šanse, ali onda primila kontru pred kraj. Lokosi sele na vrh tablice s Osijekom

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Golovi na utakmici Lokomotiva - Gorica VIDEO
Golovi na utakmici Lokomotiva - Gorica | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
SAŽETAK RUDEŠ - OSIJEK

VIDEO Golijada Osječana za vrh tablice: Hat-trick Omerovića i potpuni raspad Rudeša u Gorici

RUDEŠ - OSIJEK 1-6 Osječani su gostovali kod Rudeša u Velikoj Gorici u 2. kolu domaćeg prvenstva. Domaćini su solidno otvorili susret, ali Osijek je potpuno dominirao. Golijadu je pokrenuo Leon u 12. minuti, a povećao je u 24. minuti. Meksikancu su ovo bili prvi golovi u dresu 'bijelo-plavih' Nail Omerović bio je junak u dresu gostiju, zabio hat-trick. Mrežu golmana Rudeša tresao je u 41., 44. minuti i 81. minuti. U dugu listu strijelaca u velikoj Gorici upisao se i Arnel Jakupović golom u 69. minuti. Utješni gol za smanjenje zaostatka u dresu Rudeša zabio je Ilečić u 84. minuti. Osijek je s tri boda na prvom mjestu tablice HNL-a

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Golovi na utakmici Rudeš - Osijek VIDEO
Golovi na utakmici Rudeš - Osijek | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

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