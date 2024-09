VIDEO Golmana Reala gađali su misterioznom vrećicom. Diego Simeone: Kaznite provokatora

Navijači Atlética poludjeli su i prekinuli madridski derbi protiv Reala nakon vodećeg gola ljutog rivala koji je zabio Éder Militão u 64. minuti. Prekid je trajao 15-ak minuta, a onda je domaćin u 95. minuti došao do boda (1-1) zahvaljujući golu Ángela Corree.

Thibaut Courtois zdušno je proslavio gol suigrača pred navijačima bivšeg kluba, koji mu je ispred stadiona postavio ploču zbog igara od 2011. do 2014. Navijači su je uništili uoči utakmice, a onda su Realova golmana i zasuli kojekakvim predmetima sredinom drugog poluvremena. I to u dva navrata, pa sudac nije imao drugog izbora nego povući igrače s terena.

- Moramo igrati, je*ote - povikao je Atléticov veznjak Koke pokušavajući umiriti svoje navijače.

Belgijac je skupljao sve te stvari i sklanjao ih s terena, a jedna od njih bila je i bijela vrećica nepoznata sadržaja. Neki smatraju kako su se unutra nalazile fekalije, drugi pak da je samo u pitanju bila hrana. Kako god, Courtois će je u svakom slučaju zapamtiti.

"Osuđujuemo bacanje predmeta s dijela južne tribine u 68. minuti utakmice protiv Reala. Od prvog trenutka bacanja klupski odjel za sigurnost radi s policijom na lociranju umiješanih, a jednog od njih već smo identificirali. Izgrednike za ovaj incident ozbiljno ćemo kazniti. Takvim stvarima nema mjesta u nogometu i kaljaju imidž stadiona koji je priredio spektakularnu atmosferu s više od 70.000 navijača na tribinama. Velika većina njih uzorno se ponašala", priopćili su iz Atlética.

Trener "colchonerosa" Diego Simeone ne bi kažnjavao samo bacače predmeta, nego i Courtoisa.

- Klub će odlučiti što s ljudima koji su počinili te incidente, oni nam ne trebaju. Ali to ne opravdava postupke onih koji huškaju, i njih treba kazniti. Pazi što radiš, treba kazniti i onog koji provocira. Courtoisu se to dogodilo i na Bernabéuu. To se ne smije događati - rekao je Diego Simeone.

Njegova je momčad u finišu utakmice ostala bez igrača jer je Marcos Llorente nakon intervencije VAR sobe dobio izravan crveni karton, a Luka Modrić igrao je do 86. minute. Remiju u derbiju najviše se razveselila Barcelona koja je ostala vodeća s 21 od moguća 24 boda. Real je drugi s 18, Atleti treći sa 16.