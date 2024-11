VIDEO Halo, kontrola leta? Gvardiol teško kiksao pa opet zabio! Pogledajte nebeski skok

Nogometaši Manchester Cityja iznenađujuće su izgubili u 10. kolu Premier lige kod Bournemoutha (2-1). Hrvatski reprezentativci Mateo Kovačić i Joško Gvardiol krenuli su u početnoj postavi, odigrali cijeli susret, a Gvardiol je ponovno bio u centru pozornosti.

Prvo je kiksao kod vodećeg gola domaćina kada mu je pobjegao Semenyo, već u 9. minuti. Gvardiol nije najbolje reagirao, zakasnio je zatvoriti svojeg igrača, a onda i pravovremeno startati. Treba napomenuti da je Haaland zakuhao gol jer je izgubio loptu na centru igrališta.

Statistika Joška Gvardiola

Foto: Sofascore za 24sata

No, hrvatski branič se iskupio do kraja utakmice! Krasno je zabio glavom u 82. minuti za 2-1 na asistenciju Gündogana. Bio mu je to treći gol ove sezone.

Bournemouth je nakon vodećeg zabio i drugi, a strijelac je bio Evanilson u 64. minuti. City je golom Gvardiola uspio tek ublažiti poraz zbog kojeg Liverpool sada ima ugodna dva boda prednosti na vrhu.

'Redsi' su u svojem susretu 10. kola preokretom pobijedili Brighton kod kuće 2-1, strijelci su bili Gakpo u 69. i Salah u 72. minuti. Jedini gol za goste dao je Kadioglu u 14. minuti.