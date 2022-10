VIDEO S njim je moguće baš sve: Haalandu je asistirao golman

Nogometaši Manchester Cityja su se na svojem Etihadu u 13. kolu engleske Premier lige lako obračunali s Brightonom. 'Građani' su slavili 3-1, a ponovno je u prvom planu bio Norvežanin Erling Haaland.

City je poveo u 22. minuti i to nakon fantastične duge lopte golmana Edersona. Brazilac je ispucao prema Haalandu, prvi strijelac Cityja ipak uzeo većinu zasluga pošto se fantastično riješio čuvara pa neobranjivo pogodio u mrežu.

Do kraja prvog dijela domaćin je povećao vodstvo. Momčad Pepa Guardiole dobila je priliku zabiti i drugi iz kaznenog udaraca, a precizan je ponovno bio Haaland.

Norvežanin je tako stigao do 17. gola ove sezone u Premier ligi za što mu je trebalo samo 13 utakmica. Nestvarne brojke. Uz sve to, City je njegovim golovima stigao i do 600. pogotka pod Guardiolom te postao tek treći klub u povijesti engleske lige koji je pod palicom jednog menadžera uspio zabiti toliko golova. Preostala dva kluba su Manchester United pod Alexom Fergusonom i Arsenal pod Arseneom Wengerom.

Brighton je uspio smanjiti preko Trossarda u 53. minuti, no konačni rezultat postavio je De Bruyne u 75. City je novom pobjedom nastavio utrku za vodećim Arsenalom.

U drugoj utakmici Everton je prekinuo crni niz od tri poraza u nizu i s 3-0 srušio Crystal Palace.

