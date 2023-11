VIDEO Hajduk zove navijače na Poljud snimkom koja oduzima dah: Zavalite se i uživajte...

Nogometaši Hajduka ponovno su na vrhu HNL-a! U zaostaloj utakmici 3. kola splitska je momčad slavila 1-0 na gostovanju kod Osijeka, a u sljedećem kolu vraća se na Poljud gdje joj dolazi Varaždin (nedjelja, 16.30).

POGLEDAJTE SAŽETAK: Osijek - Hajduk (0-1)

Pokretanje videa ... sažetak osijek hajduk | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Povodom sljedećeg susreta na Hajdukovim društvenim mrežama objavljen je spektakularan video snimljen dronom pred početak utakmice s Rudešom, u kojoj su "bili" uzeli sva tri boda.

"Nedjelja, 16:30! Poljud!", kratko i jasno stoji u opisu objave.

A na vama je samo da se zavalite i uživate u prekrasnim prizorima s Poljuda...

POGLEDAJTE VIDEO:

Kao i do sada, do dana utakmice pravo kupnje ulaznice imaju isključivo aktivni članovi kluba. Ulaznice će se naći u slobodnoj prodaji na sam dan utakmice u slučaju da se iste do tada ne prodaju. Podsjetimo, nakon idućeg kola slijedi reprezentativna stanka, a HNL nam se vraća 24. studenoga.