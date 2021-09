Australac Daniel Ricciardo pobjednik je VN Italije u Monzi, a 14. utrku svjetskog prvenstva Formule 1 obilježio je sudar Maxa Verstappena i Lewisa Hamiltona.

POGLEDAJTE VIDEO: Lewis Hamilton

Dvojica vodećih u poretku Formule 1 sudarili su se u 26. krugu kad je Nizozemac izgubio kontrolu i prešao Britancu preko glave.

Snimku nesreće možete pogledati OVDJE.

Hamilton je rekao da je sigurnosni sustav Halo razlog zbog kojeg je ostao živ. Riječ je o zaštitnoj šipci koja je u kokpitu postavljena iznad glave samih vozača, napravljena je od titanija, a teška je oko devet kilograma.

- Jako sam sretan. Hvala Bogu na Halo sustavu. To me na kraju spasilo. Mislim da me nikad nije udario auto po glavi i bio je to veliki šok za mene. Spasio mi je vrat. Utrkujem se jako dugo i osjećam se nevjerojatno blagoslovljeno jer me netko danas čuvao - rekao je Hamilton nakon što je izvukao živu glavu.

Naime, dvojac se našao u direktnom okršaju na stazi, Verstappen je pokušavao skrenuti u zavoj, ali njegov desni stražnji kotač završio je iznad Hamiltonove glave. Pogodio ga je u glavu, ali Halo ga je spasio.

Zanimljivo je da su mnogi vozači bili protiv uvođenja Halo sustava u Formulu 1, a među najglasnijima još 2017. godine bio je Romain Grosjean koji je doživio tešku nesreću na VN Bahreina. Francuski vozač punom se brzinom zabio u zaštitnu ogradu, njegov se bolid prepolovio i eksplodirao, a na koncu se izvukao tek s opeklinama po rukama i gležnjevima.

Uvođenje Halo sustava mučio je brojne vozače, pogotovo jer se ta titanijska šipka nalazi u njihovom vidnom polju.

Šef Mercedesa Toto Wolff zaslužan je za Halo, štitnik koji je Hamiltonu spasio život.

Grafički prikaz sustava Halo možete pogledati OVDJE.

- Bila bi užasna nesreća, o kojoj ne želim ni razmišljati, da nemamo Halo - zaključio je.

Suci su u konačnici kaznili Verstappena koji je mnoge razočarao zbog reakcije nakon sudara. Ustao je iz bolida te prošao pored Britanca kao da ne postoji, a Hamilton ga je zbog toga otvoreno kritizirao.