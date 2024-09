VIDEO Hoffenheim proglasio Kramarića najboljim u povijesti kluba! Pogledajte na koji način

Andrej Kramarić (33) već je postao praktički sinonim za Hoffenheim. U njemački klub hrvatski je napadač stigao u siječnju 2016., prvo na posudbu, a onda ga je u ljeto iste godine Hoffenheim otkupio od Leicestera za 11 milijuna eura. Koliko ga cijene u bundesligašu najbolje govori video koji su objavili na društvenim mrežama.

Naime, Kramarića su na original način prikazali animacijom na Instagramu i to na sljedeći način: Animacija počinje gifom jarca, koji se onda sve više povećava preko ekrana, da bi se onda, kada dođe vrijeme za sliku preko cijelog zaslona, animirani jarac pretvorio u Andreja Kramarića.

S obzirom na to da u sportskom žargonu koza (Goat) znači "Greatest of all time", odnosno "najbolji svih vremena", na ovaj način je Hoffenheim odao počast napadaču "vatrenih" koji je najbolji igrač u povijesti kluba. Ne treba ni napominjati da su navijači naprosto oduševljeni, pa je tako jedan od njih nabrojao sve što je Kramarić postigao u dresu Hoffenheima.

"287 nastupa

136 golova

56 asistencija

Četvrti najbolji strijelac Hrvatske

Najbolji strijelac grupne faze Lige prvaka 2018/19 s Drugi najbolji strijelac u zadnjih deset godina Bundeslige osim Lewandowskog, ali Kramarić nije špica

Tek treći igrač u povijesti Bundeslige koji je dva puta u prvom kolu sezone postigao hat-trick

Prvi igrač u povijesti koji je kod Borussije Dortmund u jednoj utakmici postigao 4 gola

Protiv Bayerna postigao 2 i 3 gola na jednoj utakmici

Postigao više golova od Ronalda na zadnjem EP-u i SP-u

I puno drugih prekrasnih stvari koje je napravio za nas posljednjih godina kao što je ono kada nas je spasio ispadanja odlučujućim golom protiv Union Berlina

Hvala ti, Hoffenheimov GOAT-u.", napisao je u komentaru na društvenim mrežama.

U svakom slučaju, velika gesta poštovanja od strane njemačkog kluba. Kramarić je za Hoffenheim odigrao 287 utakmica i zabio 136 golova, uz 56 asistencija. Za hrvatsku reprezentaciju nastupio je 97 puta i zabio 29 golova.