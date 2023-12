VIDEO Horor ozljeda srpskog košarkaša. Plakao je na klupi

Više od 19 tisuća gledatelja u krcatoj Kombank Areni proslavilo je novu pobjedu Partizana u Euroligi. Ovaj put je srpski klub slavio protiv Milana (82-69) i došao do sedme pobjede u 13. susretu.

Veliko slavlje u beogradskoj areni zasjenila je teška ozljeda srpskog reprezentativca Alekse Avramovića već u petoj minuti utakmice. Tijekom jednog duela je nezgodno stao i slomio gležanj. Nije lijepo ni za vidjeti, a kamoli pretrpjeti. Uz pomoć suigrača je došao do klupe i sjeo.

Foto: Dusan Milenkovic

Zaronio je glavu među koljena i zaplakao. Što zbog boli, što zbog saznanja da će opet morati izbivati s terena. A prije samo tjedan dana je slomio nos i na utakmici protiv Milana nastupao s maskom na licu.

Video možete pogledati OVDJE

- On se ozbiljno ozlijedio, to je prijelom noge. Koliko će to biti, to ćemo vidjeti. Toliko nesretnih stvari koji su mu se dogodile ove godine da je to nevjerojatno - rekao je trener Partizana Željko Obradović.

Foto: Dusan Milenkovic/ATA Images/PIXS

Pukla mu je fibula na lijevoj nozi i pred Avramovićem je pauza od nekoliko mjeseci.