VIDEO Hrvat je završio među skupinom albanskih navijača, pogledajte kako je to završilo

Hrvatska je izgubila od Španjolske na otvaranju Europskog prvenstva (3-0), ali Berlin je na jedan dan postao glavni grad svih Hrvata. Neki kažu da je 100 tisuća Hrvata prodefiliralo gradom u subotu, neki kažu čak i više, a na stadionu ih je navodno bilo čak 50-ak tisuća.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvat navija s albanskim navijačima

Pjevale su se hrvatske pjesme cijeli dan, naši navijači okupirali su svaki djelić Berlina, a zanimljivo iskustvo ispričao nam je Hrvat Siniša. Naime, nakon što se tužan i razočaran vraćao s utakmice protiv Španjolske, slučajno je upao u jednu skupinu albanskih navijača. I onda je krenula ludnica. On je poveo navijanje, a Albanci su krenuli za njim skandirati 'Hrvatska, 'Hrvatska' na ulicama Berlina.

Foto: 24sata

- To je snimljeno u subotu nakon utakmice sa Španjolskom kad su Albanci išli prema stadionu. Našao sam se sam u ulici sa stotinjak albanskih navijača i samo sam podigao ruke, krenuo prema njima i vikao: 'Hrvatska, Hrvatska!', a oni su to objeručke prihvatili i pridružili su mi se u navijanju. To je potrajalo koju minutu i onda smo se razišli - ispričao nam je Siniša.

I ovo je još jedan od brojnih dokaza da je nogomet više od sporta. On spaja i zbližava ljude, iz koje god zemlje bili.