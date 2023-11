VIDEO Hrvatski trener pretjerao u slavlju. Pokazivao srednjake

Nikola Vlašić je na ljeto i trajno postao igrač Torina koji ga je otkupio od West Hama. No, u novoj sezoni se ugasio. Nestao je njegov sjaj, igre su bile blijede, a kritike sve češće. Ispao je iz prvog sastava pa u konačnici i iz reprezentacije. To ga je konačno trgnulo.

Torino je u 11. kolu Serie A pobijedio Sassuolo (2-1), a junak je bio Vlašić koji je zabio za pobjedu u 68. minuti. Prethodno je Torino poveo golom Sanabrije u 5. minuti, da bi Thorstvedt izjednačio u 18.

Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Niksi nije krenuo od prve minute, ali je ušao već u devetoj minuti umjesto ozlijeđenog Riccija. Odigrao je fantastičnu utakmicu, bilo ga je svugdje po terenu i lišio je jedno tonu teškog pritiska svog sugrađanina Ivanu Juriću.

Bila je to poprilično emotivna utakmica za hrvatskog trenera koji nije mogao voditi momčad s klupe zbog crvenog kartona s utakmice protiv Leccea. Susret je pratio s tribina, no nakon pobjede svoje momčadi je reagirao neprihvatljivo. U slavlju je pokazao srednji prst, nije poznato kome je to bilo upućeno.

Utakmicu je vodio njegov pomoćnik Matteo Paro.

- Jako je emotivan, želio je proslaviti pobjedu. Gesta je emocionalna reakcija, ova mu je utakmica bila jako bitna. Inače se opusti na terenu. Ne odgovara mu što je iza stakla - rekao je Paro.

Foto: MASSIMO PINCA/REUTERS

Torino je ovom pobjedom konačno vezao dvije pobjede i izašao iz krize koja se nadvila nad klubom posljednjih mjeseci.

Bikovi su prošlog tjedna ispali iz Kupa, prije toga su u prvenstvu su imali jednu pobjedu, dva remija i tri poraza u posljednjih pet utakmica. Igra je bila loša, a Jurić je izgledao kao da ne zna kako probuditi momčad.

Foto: MASSIMO PINCA/REUTERS

Konačno je Torino zaigrao kako zna i umije, a posebno veseli sjajna predstava Nikole Vlašića koji je zasjao i podsjetio na svoje najbolje utakmice. Bio mu je to tek prvi gol u sezoni, a čini se da je ispadanje iz reprezentacije po njega djelovalo itekako stimulirajuće. Odigrao je najbolju utakmicu ove sezone.