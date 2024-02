VIDEO I prije su u Rijeci vrijeđali Livaju: Pjesma 'sve pokrenula'

Događalo se to u slavljima nakon utakmica, kao i u izoliranim incidentima na tribinama, a nakon što su se gnjusne riječi prema Marku Livaji (30) dogodile na utakmici futsala između HMNK Rijeka i splitskog Universitasa (7-1). Dio navijača skandirao je 'umri, Livaja', a to je zapisao delegat utakmice te je disciplinski sudac već zatražio očitovanje.

No, to nije bilo prvi put da se na futsalu događaju takve stvari. Na utakmici osmine finala Kupa u prosincu prošle godine kad su Riječani izgubili od Šibenika (7-5), a za vrijeme minute odmora se s razglasa začuo Galin hit 'Freed from desire' koji su obradili mnogi navijači. Samo taj put delegat nije ništa prijavio.

GNJUSNI POVICI SA UTAKMICE KUPA

Među njima su i oni riječki, samo su oni u pjesmu ubacili gnjusnu poruku za kapetana Hajduka. Utrka za vrh HNL-a je napeta, ali ovakve stvari su apsolutno nepotrebne.