VIDEO Ibričić o šamaru o kojem bruji Slovenija: Zaboljela ga je istina koju sam mu rekao u lice

Iskreno, najradije to ne bih niti komentirao. Ja sam bio sportaš, sada sam sportski djelatnik, a to što je on napravio izlazi iz okvira prihvatljivog ponašanja u sportu. Vidjeli ste i sami da sam se samo nasmijao i da nisam uopće reagirao na njegov udarac, kazao nam je Senijad Ibričić (37), koji je tijekom utakmice njegovih Domžala doživio neugodan sukob s trenerom Radomlja Oliverom Bogatinovom, koji ga je ošamario po licu.

Ibričić trenutačno obavlja funkciju sportskog direktora Domžala, koje su uoči posljednjeg kola osigurale europske kvalifikacije za iduću sezonu, dok je Radomlje na koncu sedmo. Radomlje slavilo golom Hajdukovog igrača na posudbi Filipa Čuića 1-0, a incident se dogodio u sudačkoj nadoknadi. Sukobili su se članova dvaju stožera, a glavne uloge imali su Bogatinov i Ibričić.

Video šamara pogledajte OVDJE.

Bogatinov je nakon utakmice svoj potez opravdao time što ga je Ibričić vrijeđao, kazao je da su sve izgladili nakon utakmice te da mu je žao zbog ružne slike koja je ostala nakon utakmice.

- Znate kako je kad je ulog utakmice veliki, svašta se tu govori među igračima, trenerima... Mi smo se dugo borili za Europu, a oni nisu mogli ni gore ni dolje, ali su igrali za Koper. Ja sam to znao i to sam mu i prigovorio. Rekao sam mu: "Evo ti sad pa ti igraj za Koper..." Kasnije je to otišlo i dalje, riječ po riječ, kako to obično ide u takvim prilikama... Sve u svemu, ništa posebno, niti nešto što se ne izgovori u takvim situacijama. Trebalo je sve ostati samo na riječima, ali on je izašao iz normalnih okvira i udario me. Tako se ne ponaša nogometni trener, nego boksač... - kazao je Ibričić koji nam je otkrio i kako se on i Bogatinov znaju od ranije:

- Upravo me zbog toga njegov postupak i iznenadio. On je bio trener par utakmica dok sam igrao u Kopru i nismo imali nikakav problem... Očito ga je pogodila istina koju sam mu kazao u lice kad je tako neprimjereno reagirao...

