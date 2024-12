VIDEO Igrač 'lokosa' je prošle sezone slavio Dinamovu titulu, a sada im je utrpao dva gola

Robert Mudražija prošle je sezone rušio Hajduk i Rijeku te tako pomogao Dinamu da osvoji naslov prvaka. Iako je igrač Lokomotive, čak je i slavio titulu 'modrih'. Bad Blue Boysi su ga ugledali u blizini stadiona nakon utakmice protiv Osijeka krajem travnja pa su ga bacali u zrak, a s njima je i zapjevao dio Dinamove himne "I u nebo s njim i u pakao, Bad Blue Boysi - Dinamo!"

Prošlo je od tada sedam mjeseci. Dinamu mu je u srcu, ali na travnjaku, kada utakmice počne, to baš ništa ne znači. Tada je najveći vojnik 'lokosa'. Sada je najbolju utakmicu u sezoni odigrao baš protiv Dinama. Ovaj sjajni veznjak je u pobjedi Lokomotive (3-1) u 17. kolu HNL-a zabio dva fenomenalna gola i tako produžio negativni niz hrvatskog prvaka.

Mudražija je bio osam godina u Dinamovim mlađim kategorijama, igrao je s Ante Ćorićem, a u Maksimiru je bio do 15. godine.

- Za trenera je došao Siniša Oreščanin. Nije me "vidio". Plakao sam danima. Bio sam ponajbolji igrač te generacije pa "nestao" preko noći, prvi put susreo sam se s tom nogometnom nepravdom. Zamjeram Oreščaninu i danas - obrazložio je Mudražija odlazak iz Dinama u jednom ranijem intervjuu za 24sata.

Mudražija je igrao za Zagreb, Lieferening, Osiijek, Copenhagen, Rijeku, Olimpiju, a u Lokomotivu je došao prošle godine iz Slaven Belupa. Ove sezone je zabio četiri gola u 15 utakmica, ali prethodna mu je bila najbolja u karijeri. Bio je najbolji igrač 'lokosa' sa šest golova i pet asistencija u 28 utakmica, najslađe je zabio na Poljudu protiv Hajduka (2-1). Tom pobjedom je Splićane praktički izbacio iz utrke za naslov prvaka, a potom je srušio i Rijeku te 'modre' približio tituli koju su na kraju i osvojili.

Hajduk mu je omiljena žrtva. Četiri gola zabio je Splićanima, tri Istri...

- Baš sam to pričao supruzi na kavi, da mi se čini da sam Hajduku zabio najviše. Potom sam to provjerio... Uvijek mi je veliki motiv igrati na Poljudu pred toliko strastvenim navijačima. Torcida je posebna navijačka skupina - rekao nam je Mudražija nakon što je zabio Hajduku.

Pomalo je nespretno ispala situacija kod vašeg prvog gola... Igrači Hajduka mislili su da slavljem provocirate navijače "bilih", Marko Livaja čak vas je odgurnuo...

- Ma, glupost. Veliki sam ljubitelj Fife, videoigre. Tako u igri slave Antonio Rudiger, Granit Xhaka..., pa sam se zafrkavao s prijateljima da bi to mogao biti dobar način za proslaviti golove. Livaja je reagirao burno, odgurnuo me, ali donekle ga razumijem. On je kapetan, shvatio je moje slavlje kao provokaciju...

Ta mu je utakmica jedna od najdražih u karijeri.

- Bez sumnje. Tjedan dana ranije dobio sam protiv Rudeša udarac u butni mišić, imao sam tri hematoma. Tek sam u četvrtak odradio jedan "polutrening". Igrao sam pod tabletama, blokadama... Nisam se ni na zagrijavanju na Poljudu osjećao najbolje, boljelo me, ali stisnuo sam zube - rekao je pa nastavio:

- Nikad nisam zabio dva gola na utakmici u seniorskoj karijeri. Pamtim još europske okršaje iz dana dok sam igrao u Osijeku, u Kopenhagenu sam igrao protiv Manchester Uniteda, kluba za koji navijam, mijenjao sam dresove s Nemanjom Matićem i Ericom Baillyjem.