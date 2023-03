VIDEO Igrači Borussije optužili suca da ih je izbacio iz LP! Je li opravdano ponovio penal?

Chelsea je na Stamford Bridgeu pobijedio 2-0 Borussiju Dortmund, nadoknadio minimalni poraz iz prve utakmice i tako se plasirao u četvrtfinale Lige prvaka. No, veliku buru u javnosti podignula je odluka glavnog suca Dannyja Makkelieja, koja je u konačnici i donijela domaćinu plasman u daljnju fazu.

Raheem Sterling zabio je za 1-0 u 44. minuti, no sporan je gol za 2-0 u 53. minuti. Chelseaju je dosuđen penal nakon što je Chilwell iz same blizine pogodio Mariusa Wolfa u ruku, a Makkelie ga je svirao nakon što je pregledao snimku.

Kai Havertz izveo ga je, ali pogodio je stativu. Domaći navijači hvatali su se za glavu, gostujući slavili, a onda šok. Nizozemski sudac odlučio je ponoviti penal jer je VAR provjerom ustanovio kako su dvojica igrača Borussije utrčala u kazneni prostor prije nego je Havertz uopće izveo jedanaesterac. Njemački nogometaš iz popravnog je opet pucao u donji desni kut, no ovaj put je lopta završila u mreži. Ipak, ta odluka razbjesnila je igrače Borussije.

Foto: Francesco Scaccianoce/LiveMedia / ipa-agency.net

Kao što se lako može provjeriti na snimci, igrači obje momčadi utrčali su u kazneni prostor, s tim da su igrači Chelseaja prvi utrčali. U tome slučaju, pravila su jasna. Ako je penal promašen, a prvi prijestupi igrač momčadi koja ga je izvela, onda se dosuđuje slobodan udarac za momčad koja se brani. Ako su prijestup napravili igrači momčadi koja se brani i koja napada, onda se penal ponavlja. Isti epilog je i kada prvi prijestupi igrač kluba koji se brani.

Foto: Peter Cziborra/REUTERS

Je li sudac pogriješio, prosudite sami. Video pogledajte OVDJE.

Igrači Borussije optužili su suca da ih je žestoko oštetio.

- Sudac je krivi za naš poraz i tu nema puno priče. Svi su vidjeli što je napravio, naravno, tko iskreno želi vidjeti. Mislim da je bio bezobrazan prema nama, ne razumijem zašto je ponovio kazneni udarac s obzirom na to da je bilo puno igrača u kaznenom prostoru, i to ne samo iz Borussije - rekao je razočarani Emre Can nakon utakmice, a na društvenim mrežama njemačkog kluba je tijekom utakmice osvanulo:

- Što, molim!?...

I engleski reprezentativac Jude Bellingham opleo je po sucu poslije utakmice.

Foto: Francesco Scaccianoce/LiveMedia / ipa-agency.net

Mislim da je sam penal veliko razočaranje a onda činjenica da su ga ponavljali, mislim da je to šala. Za svaki penal, pogotovo kada ima tako spor zalet, bit će ljudi koji će ući u kazneni prostor za metar ili tako nešto. Ali to je igra, pretpostavljam, on je donio odluku i morali smo živjeti s tim - rekao je Bellingham.

Bijesni su igrači njemačkog kluba. Vrlo vjerojatno će se žaliti, ali što im vrijedi kada ih to neće vratiti u Ligu prvaka.

Najčitaniji članci