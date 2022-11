VIDEO Igru kao Kovačić protiv Kanade pružio je malo tko u povijesti. Zadnji je bio Matthäus

Kada je Brozović nevidljiv zna se da je napravio dobar posao. Jer ga je bilo svugdje, rekao je Tomislav Ivković pa dodao i riječ, dvije o Mateu Kovačiću:

- Vrlo bitno bilo je da je Kova u početku izvukao, jer u većini situacija je on bio taj koji je vukao, a kada su na radnu temperaturu došli Modrić i Perišić, onda je krenulo drugim tokom. Htio bih da postane kao Ivica Kostelić, da ponovno radi slalome kao na početku karijere.

Upravo je Mateo Kovačić odigrao maestralnu utakmicu, pojeo vezni red Kanade i istaknuo se unatoč vrhunskoj izvedbi svih ostalih reprezentativaca, jer svi su zaista bili na nivou.

Nije asistirao. Nije zabio. A što onda jest napravio da ga se spominje? Držao je sve konce vezne linije uz kapetana Luku Modrića, a ovoga puta ga vjerojatno i nadmašio.

Ako je u nečemu najbolji, onda je to u iznošenju lopte i pritisku bez nje. Način na koji Kovačić osjeća prostor oko sebe ima malo koji igrač na svijetu. I kada se na to dodaju sjajni potezi kao dijagonala za Perišića kod drugog gola Kramarića ili, pak, proigravanje za Livaju u for koji je lako mogao biti i asistencija, onda cjelokupan dojam dobije drugu dimenziju.

Mateo Kovačić je protiv Kanade imao pet oduzetih lopti i kreirao je četiri šanse uz 93% točnih dodavanja. Bez žutog kartona. Toliku sigurnost imao je malo koji igrač u povijesti, a ona govori da je zadnji čovjek koji je imao takve brojke na utakmici Svjetskog prvenstva bio Lothar Matthäus 1990. godine. Nestvarno.

