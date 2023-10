VIDEO Ima li rekord koji neće srušiti? Ronaldo piše povijest! 'Želim doći do 1000 golova'

Postoji li ijedan rekord kojeg Cristiano Ronaldo (38) neće srušiti u svojoj karijeri? Nema više potrebe niti nabrajati što je sve napravio u karijeri, možda će netko jednog dana o tome napisati i knjigu.

Prošle godine je nakon SP-a u Katru preselio u Saudijsku Arabiju gdje će u dvije godine zaraditi 400 milijuna eura. Oprostio se od ozbiljnog nogometa, kao mu i najveći rival Leo Messi, ali i dalje ne odustaje od portugalske reprezentacije za koju bi, da se njega pita, igrao do 50. godine. Portugalci su u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo pobijedili Slovačku (3-1) i plasirali se na Euro u Njemačkoj, a glavni junak bio je neuništivi Cristiano koji je zabio dva gola. I pogađate, još malo ispunio stranice svojim imenom u povijesnim knjigama.

Foto: PEDRO NUNES/REUTERS

Ronaldo ima najviše pobjeda u povijesti

Uz sve one brojne rekorde o kojim bismo mogli pisati tri dana, Ronaldo je pridodao nove. Odnedavno je igrač s najviše nastupa (202) i golova (125) za reprezentaciju, zabio je protiv Slovačke 857. gol u karijeri i još malo pojačao rekord kao igrač s najviše golova u povijesti, a sada je postao i nogometaš s najviše pobjeda u karijeri (780). Čudesan je i podatak da je u svakom desetljeću zabio minimalno 100 golova pa je tako u 2000-ima došao do brojke od 206 golova, 2010-e je utrpao čak 550 golova, a u 2020-ima je s dva gola protiv Slovačke došao do okruglih sto golova.

- Uživam u trenutku i osjećam se dobro. Moje tijelo reagira na ono što sam mu dao posljednjih godina. Zadovoljan sam i s reprezentacijom i s klubom. Postigao sam mnogo golova i fizički se dobro osjećam.

Predsjednik Porta Pinto da Costa stavio je pred njega zanimljiv izazov.

- Izazvao me da dođem do 1000 golova. Mislim da će biti prilično teško, ali treba vidjeti kakav ću biti psihički, kakva će biti moja motivacija. Naravno, i kakav ću biti fizički te hoće li me noge i tijelo služiti. Idemo malim koracima pa tako prvo želim doći do 900. Još je dug put i mislim da ću to ostvariti. Ciljeve treba definirati kratkoročno, a ne dugoročno. Gledam na ovaj cilj s 900 golova, a da bih došao do 1000 treba puno prepreka preskočiti. No, sve je moguće - izjavio je Ronaldo za portugalske medije.

Foto: PEDRO NUNES/REUTERS

Prošle godine postao je jedini nogometaš u povijesti koji je zabio gol na pet svjetskih prvenstava, a sljedeće godine će postati jedini u povijesti koji će nastupiti na šest europskih prvenstava. Najviše će svakako pamtiti ono iz 2016. godine kada je s reprezentacijom osvojio Euro u Francuskoj.