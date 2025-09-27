Momčad iz Milana u utorak igra drugo kolo grupne faze elitnog europskog natjecanja, a hrvatski reprezentativac čuvao je snagu za, uvjetno rečeno, bitniji dvoboj
POGLEDAJTE GOLOVE
VIDEO Inter srušio Cagliari, Sučić odmarao za Ligu prvaka
Čitanje članka: < 1 min
U zadnjoj utakmici subotnjeg programa 5. kola talijanskog nogometnog prvenstva Inter je kao gost svladao Cagliari 2-0.
Lautaro (9) je u ranoj fazi utakmice doveo Inter u vodstvo da bi pobjedu potvrdio Esposito (82) pred kraj dvoboja.
Petar Sučić ostao je na klupi Intera koji se ovom pobjedom uspeo na treće mjesto ljestvice s devet bodova, dok je Marko Rog ostao na klupi Cagliarija koji je deveti sa sedam bodova.
To znači da će Sučić sasvim sigurno igrati u utorak u Ligi prvaka kada Inter dočekuje Slaviju Prag na Giuseppe Meazzi.
Vodi Napoli sa 12 bodova, jedan manje ima drugi Juventus.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+