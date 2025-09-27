Obavijesti

Sport

Komentari 0
POGLEDAJTE GOLOVE

VIDEO Inter srušio Cagliari, Sučić odmarao za Ligu prvaka

Piše Boris Trifunović, HINA,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Inter srušio Cagliari, Sučić odmarao za Ligu prvaka
Foto: Ciro De Luca

Momčad iz Milana u utorak igra drugo kolo grupne faze elitnog europskog natjecanja, a hrvatski reprezentativac čuvao je snagu za, uvjetno rečeno, bitniji dvoboj

U zadnjoj utakmici subotnjeg programa 5. kola talijanskog nogometnog prvenstva Inter je kao gost svladao Cagliari 2-0.

Lautaro (9) je u ranoj fazi utakmice doveo Inter u vodstvo da bi pobjedu potvrdio Esposito (82) pred kraj dvoboja.

Petar Sučić ostao je na klupi Intera koji se ovom pobjedom uspeo na treće mjesto ljestvice s devet bodova, dok je Marko Rog ostao na klupi Cagliarija koji je deveti sa sedam bodova.

To znači da će Sučić sasvim sigurno igrati u utorak u Ligi prvaka kada Inter dočekuje Slaviju Prag na Giuseppe Meazzi.

Vodi Napoli sa 12 bodova, jedan manje ima drugi Juventus.

VIDEO POGLEDAJTE OVDJE

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Najseksi odbojkašica opet raspametila obožavatelje. Fotka u bikiniju malo ostavila mašti
OSTAVILA JE SPORT

FOTO Najseksi odbojkašica opet raspametila obožavatelje. Fotka u bikiniju malo ostavila mašti

Kayla Simmons (29) nastupala je za momčad sveučilišta, veselila se profesionalnoj karijeri, ali na kraju je od toga odustala. Kaže da su sa sveučilišta tražili od nje da obriše svoje seksi fotografije
VIDEO Hajduk - Lokomotiva 2-0: Rebić i Kalik zaustavili crni niz, 'bili' su se poravnali s Dinamom
POBJEDA 'BILIH'

VIDEO Hajduk - Lokomotiva 2-0: Rebić i Kalik zaustavili crni niz, 'bili' su se poravnali s Dinamom

Rebić je u 18. minuti doveo Hajduk u vodstvo iz sumnjive situacije, a "bili" su doživjeli šok jer je Livaja ostao u svlačionici zbog ozljede. Kalik je pred kraj utakmice zabio za 2-0 i potvrdu pobjede
VIDEO Cirkus u HNL-u: Rebić dao prvijenac, VAR analizirao krivu situaciju! Livaja bio u zaleđu?
ANKETA: ŠTO VI MISLITE?

VIDEO Cirkus u HNL-u: Rebić dao prvijenac, VAR analizirao krivu situaciju! Livaja bio u zaleđu?

HAJDUK - LOKOMOTIVA 2-0 U prijenosu je pušten krivi kadar s povučenim linijama kod Rebića za kojeg je odmah bilo jasno da nije bio u zaleđu. Upitna je pozicija Marka Livaje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025