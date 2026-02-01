VIDEO Islandski izbornik davao izjave, a onda ugledao Hrvate. Pogledajte njegovu reakciju

Hrvatska rukometna reprezentacija osvojila je brončanu medalju na Europskom prvenstvu. Naši rukometaši pobijedili su Islanđane 34-33 i osvojili novu medalju na europskim prvenstvima nakon šest godina, a drugu za redom nakon prošlogodišnjeg svjetskog srebra.

Hrvatska je tako po drugi puta na ovom prvenstvu pobijedila Island, prvi puta su ih naši rukometaši savladali u prvoj utakmici skupine 2 (30-29). Poraz i propuštena medalja teško je pala Islanđanima koji su bili neutješni nakon utakmice.

Izbornik Snorri Steinn Guðjónsson nije skrivao ljutnju i frustraciju. Rekao je kako je razočaran što je njegova momčad ostala bez medalje i pritom naglasio kako nema potrebu puno objašnjavati. Istaknuo je kako je Island tijekom cijelog susreta bio u zaostatku i da je Hrvatska iznimno jaka u kontroli ritma igre.

Međutim, dok je potišteni Steinn Guðjónsson davao izjave za islandske medije, u pozadini su bili Mario Šoštarić i Diano Neris Ćeško koji su slavili osvojenu brončanu medalju.