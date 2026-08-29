VIDEO Istra dva puta 'ugrizla' Dinamo! Evo sjajnih golova domaćih i Beljino snalaženje

Golijada u Puli u prvom poluvremenu. Istra je imala 2-1 nakon samo pola sata igre. Domaći su poveli u 14. minuti sjajnim golom Hamze Jaganjca, Dion Drena Beljo poravnao je glavom u 24., ali je Istra odmah vratila prednost pet minuta kasnije. Aktualni prvak se za sada muči na gostovanju.

Fenomenalan gol zabio je Jaganjac. Probio je desnu stranu, ušau u kazneni prostor skroz do linije igrališta, a onda zalomio prema unutra. Namjestio se na lijevu nogu i iskosa prekrasno pogodio drugi kut Nevistićeva gola za 1-0.

Sve je u egal vratila plava "devetka". Hoxha je prošao po lijevoj strani, malo cimao protivnika i na kraju ubacio. Doumbia je postavio nogu u kaznenom prostoru kako bi blokirao ubačaj, ali se lopta odbila u pet metara. Tamo je Beljo uletio i glavom zakucao za 1-1.

Ipak, brzo je opet popustila Dinamova obrana. Lopta je došla do Frederiksena koji je povukao, a onda sjajnom loptom "otvorio" obranu zagrebačke momčadi. Ahmeti se ušuljao iza stopera, primio loptu i hladno matirao Nevistića.

Golove pogledajte OVDJE.

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