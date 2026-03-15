SAŽETAK RIJEKA - ISTRA
VIDEO Istra zaledila Rujevicu! Čop promašivao 'mrtvace', a Prevljak kaznio Rijeku na startu
RIJEKA - ISTRA 0-2 Gosti su šokirali momčad s Kvarnera i odnijeli sva tri boda s Rujevice. Jedina dva gola pala su na samom početku utakmice, a svemu dobrom za Istru kumovao je Smail Prevljak. Prvo je zabio u 2. minuti na asistenciju Goričana, a onda i dao za Frederiksena koji posprema u 9. minuti. Duje Čop promašio je nekoliko prilika te Rijeka nije uspjela doći do pozitivnog rezultata.
Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.