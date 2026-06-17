VIDEO Ivana Knoll: Rekla sam BBC-u da ćemo razvaliti Engleze i da budu sretni što je to sada!

POPRIČALI SMO S NJIMA

VIDEO Tri Hrvatice iz Toronta: 'Napravile smo posebne šešire i čizme, dobivamo te Engleze!' DALLAS - Martina, Rina i Tanja iz Toronta izdvajale su se u navijačkoj masi u Dallasu po zanimljivoj odjevnoj kombinaciji, kaubojskim čizmama i šeširima. Jedna je bankarica, druga agentica za putovanja, a treća radi doma iz ureda. Rina se bavi prodajom odjeće u bojama Hrvatske. Dolaze na utakmicu protiv Engleske i uvjerene su u pobjedu

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