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HRVATSKA NAVIJAČICA I DJ-ICA

VIDEO Ivana Knoll: Rekla sam BBC-u da ćemo razvaliti Engleze i da budu sretni što je to sada!

Velika su očekivanja. Ja nikad ne igram na malo. Nastupala sam kao DJ-ica na Fifa fan festivalu u LA-u. Što god da se zbilo, ostajem do kraja. Očekujem finale. Rekla sam BBC-u da ćemo ih razvaliti i da budu sretniji što ćemo to napraviti danas nego kasnije. Ima li među reprezentativcima mojih pratitelja? Neke sam primijetila da mi gledaju story ili pišu, ali znaju oni to, rekla nam je Ivana Knoll u Dallasu.

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Ivana Knoll u Dallasu VIDEO
Ivana Knoll u Dallasu | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Zbivanja s parade u Dallasu pogledajte OVDJE.

POPRIČALI SMO S NJIMA

VIDEO Tri Hrvatice iz Toronta: 'Napravile smo posebne šešire i čizme, dobivamo te Engleze!'

DALLAS - Martina, Rina i Tanja iz Toronta izdvajale su se u navijačkoj masi u Dallasu po zanimljivoj odjevnoj kombinaciji, kaubojskim čizmama i šeširima. Jedna je bankarica, druga agentica za putovanja, a treća radi doma iz ureda. Rina se bavi prodajom odjeće u bojama Hrvatske. Dolaze na utakmicu protiv Engleske i uvjerene su u pobjedu

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Tri hrvatske navijačice iz Toronta VIDEO
Tri hrvatske navijačice iz Toronta | Video: Tomislav Gabelić/24sata
24SATA U SAD-U

VIDEO Sreli smo HNL trenera u Dallasu, umiješao se i Englez! 'Napravio sam turu po Americi'

DALLAS, SAD - Reporter 24sata nalazi se u Dallasu, gdje je već veliki broj hrvatskih navijača dan uoči prve utakmice 'vatrenih' na Svjetskom prvenstvu. U srcu Teksasa sreli smo i trenera Slaven Belupa, Marija Gregurinu, koji nam je pričao o dojmovima iz SAD-a, a tijekom intervjua u priču se nakratko umiješao i jedan engleski navijač

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Mario Gregurina VIDEO
Mario Gregurina | Video: Tomislav Gabelić/24sata
ZADNJE PRIPREME

24sata na posljednjem treningu 'vatrenih' uoči Engleza: Ovako Dalić priprema reprezentativce

DALLAS, SAD - Hrvatska nogometna reprezentacija u utorak je odradila posljednji trening uoči prve utakmice na Svjetskom prvenstvu protiv Engleske (srijeda, 22 sata). 'Vatreni' su trenirali na pomoćnom terenu jednog sveučilišta u Dallasu, gdje su se nosili i s visokim temperaturama koje ih očekuju i u srijedu.

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Trening 'vatrenih' u Dallasu VIDEO
Trening 'vatrenih' u Dallasu | Video: Tomislav Gabelić/24sata
EVO ŠTO KAŽU

24SATA U DALLASU Pitali smo navijače kako će završiti susret Hrvatska - Engleska na SP-u!

DALLAS, SAD - Reporter 24sata prošetao je ulicama Dallasa i razgovarao s Hrvatima, Amerikancima, Englezima i navijačima iz cijelog svijeta. Pitali smo ih kako vide šanse "vatrenih" protiv Engleske u prvoj utakmici Svjetskog prvenstva (srijeda, 22 sata). Pogledajte njihove odgovore u našem vox populi videu iz srca Teksasa.

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VOX POPULI Predikcije ljudi u Dallasu za utakmicu Hrvatska - Engleska VIDEO
VOX POPULI Predikcije ljudi u Dallasu za utakmicu Hrvatska - Engleska | Video: Tomislav Gabelić/24sata
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: 'Vatreni' spremni za Engleze, u Dallasu su ih dočekali navijači

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: 'Vatreni' spremni za Engleze, u Dallasu ih dočekali navijači. Grad uklonio sporne lubenicomate u Osijeku. Otvoren podvožnjak kod Vjesnika. Tragedija kod Splita zavila selo poginulih Čeha u crno. Trump Iranu: Odustanite od nuklearnog oružja. Fotkali ispit iz hrvatskog, poništit će im maturu. Stopostotni invalid zatvoren u stanu po cijele dane, osobni asistent na odmoru...

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Gledajte '240 sekundi' 24sata: 'Vatreni' spremni za Engleze, u Dallasu su ih dočekali navijači VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata: 'Vatreni' spremni za Engleze, u Dallasu su ih dočekali navijači | Video: 24sata/Video

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