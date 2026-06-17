HRVATSKA NAVIJAČICA I DJ-ICA
VIDEO Ivana Knoll: Rekla sam BBC-u da ćemo razvaliti Engleze i da budu sretni što je to sada!
Velika su očekivanja. Ja nikad ne igram na malo. Nastupala sam kao DJ-ica na Fifa fan festivalu u LA-u. Što god da se zbilo, ostajem do kraja. Očekujem finale. Rekla sam BBC-u da ćemo ih razvaliti i da budu sretniji što ćemo to napraviti danas nego kasnije. Ima li među reprezentativcima mojih pratitelja? Neke sam primijetila da mi gledaju story ili pišu, ali znaju oni to, rekla nam je Ivana Knoll u Dallasu.
Zbivanja s parade u Dallasu pogledajte OVDJE.