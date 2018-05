Video iz drugog kuta: Salah je sam kriv za ozljedu u finalu?!

Egipćani su pisali peticiju koju je potpisalo 200.000 ljudi, poslali su je u Uefi i Fifi da kazni Sergija Ramosa, egipatski odvjetnik tužio je Realovog braniča i traži odštetu od milijardu eura, ali snimka iz drugog kuta otkriva drugačiju sliku.

Iako su svi napali Ramosa, koji je, istina, poznat po prljavim faulovima u karijeri, čini se da veliki dio krivice za svoju ozljedu snosi upravo - Salah.

Jer kako se vidi na snimci, Egipćanin prima Ramosa ispod ruke i drži ga dok obojica istovremeno padaju na travu.

POGLEDAJTE VIDEO

Simple question, who is grabbing hold of who here? pic.twitter.com/ec7F9ai6m7