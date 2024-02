VIDEO Izbila masovna tučnjava na UFC-u! Zaštitari ju pustili do kraja, javio se i Dana White

Priredbu UFC Fight Night 237 u Meksiku predvodili su Brandon Moreno i Brandon Royval. Royval je u muha kategoriji slavio podijeljenom odlukom sudaca, no dosta više uzbuđenja događalo se na startu glavnog programa, nakon borbe Manuela Torresa i Chrisa Duncana.

Tučnjava na UFC-u u Meksiku

Domaći predstavnik pobijedio je stražnjim gušenjem u prvoj rundi i taman je trebalo uslijediti proglašenje pobjednika kada je na tribini krenulo komešanje. Sve se brzo pretvorilo u opću tučnjavu u kojoj je sudjelovalo nekoliko muškaraca.

Predsjednik UFC-a reagirao

Oko cijelog incidenta oglasio se i predsjednik UFC-a Dana White.

- Tučnjava na tribinama ne izgleda dobro za UFC? Takve stvari nikad se ne događaju, doslovno nikad. Dogodilo se ovdje u Mexico Cityju, ipak. Ono što je ludo jest osjećaj da je ta tučnjava ‘vječno‘ potrajala. Nitko nije pokušavao zaustaviti tučnjavu. Čekao sam da zaštitari dođu, ali oni su ih pustili da odrade tučnjavu do kraja - rekao je čelni čovjek elitne MMA promocije pa dodao:

- Bila je to jedna od najluđih stvari koje sam ikad vidio. Mislim da ovo nije loše za UFC-ov imidž. Dogodilo se i to je kraj priče. Mislim da nakon toga nitko više nije htio pokušati nešto takvo. Nije bilo osiguranja. Borba se odvijala do samog kraja. Nikada u životu nisam svjedočio nečem takvom.