Real je s 2-1 pobijedio Marseille i to s dva gola iz penala. Pravu prašinu na društvenim mrežama podigao je drugi dosuđeni penal te mnogi navijači smatraju da to nije za najstrožu kaznu
VIDEO Je li sudac Peljto oštetio Marseille u dvoboju s Realom? Pogledajte kontroverzni penal
Real Madrid je teškom mukom došao do pobjede nad Marseilleom u prvom kolu Lige prvaka. Francuzi su poveli, a onda su "kraljevi" s dva gola Mbappéa iz penala došli do pobjede. Ipak, puno kontroverze izazvao je bosanskohercegovački sudac Irfan Peljto kada je dosudio drugi kazneni udarac za Real. Igrači Marseillea žestoko su prosvjedovali, a neki navijači i analitičari slažu se da tu nema govora o penalu.
Timothy Weah doveo je Marseille u prednost, da bi vrlo brzo Peljto dosudio prvi penal za Real nakon što je Kondogbia srušio Rodryga. Mbappé je bio precizan i s 1-1 se otišlo na odmor. U nastavku Real nikako nije uspio slomiti Francuze, a onda šok. Dani Carvajal glavom udara golmana Rullija i Peljto nakon gledanja VAR-a pokazuje Španjolcu izravan crveni karton. Ipak, Real se "izvukao" i to novim penalom kojeg je dosudio bosanskohercegovački sudac. Murillo je uklizao u blok, lopta mu se nekontrolirano odbija u ruku, a Peljto pokazuje na novi penal za "kraljeve".
Situaciju pogledajte OVDJE.
Pregleda snimke nije bilo, Mbappé je zabio i drugi penal, ali pljušte reakcije nakon utakmice. Mnogi navijači smatraju da je Peljto oštetio Marseille te da se tu ne radi o penalu, ali je sudac djelovao siguran u svoju odluku. Real je tako s desetoricom došao do važne pobjede i prva tri boda u Ligi prvaka.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+