VIDEO Je li sudac Peljto oštetio Marseille u dvoboju s Realom? Pogledajte kontroverzni penal

Real Madrid je teškom mukom došao do pobjede nad Marseilleom u prvom kolu Lige prvaka. Francuzi su poveli, a onda su "kraljevi" s dva gola Mbappéa iz penala došli do pobjede. Ipak, puno kontroverze izazvao je bosanskohercegovački sudac Irfan Peljto kada je dosudio drugi kazneni udarac za Real. Igrači Marseillea žestoko su prosvjedovali, a neki navijači i analitičari slažu se da tu nema govora o penalu.

Foto: Juan Medina

Timothy Weah doveo je Marseille u prednost, da bi vrlo brzo Peljto dosudio prvi penal za Real nakon što je Kondogbia srušio Rodryga. Mbappé je bio precizan i s 1-1 se otišlo na odmor. U nastavku Real nikako nije uspio slomiti Francuze, a onda šok. Dani Carvajal glavom udara golmana Rullija i Peljto nakon gledanja VAR-a pokazuje Španjolcu izravan crveni karton. Ipak, Real se "izvukao" i to novim penalom kojeg je dosudio bosanskohercegovački sudac. Murillo je uklizao u blok, lopta mu se nekontrolirano odbija u ruku, a Peljto pokazuje na novi penal za "kraljeve".

Situaciju pogledajte OVDJE.

Pregleda snimke nije bilo, Mbappé je zabio i drugi penal, ali pljušte reakcije nakon utakmice. Mnogi navijači smatraju da je Peljto oštetio Marseille te da se tu ne radi o penalu, ali je sudac djelovao siguran u svoju odluku. Real je tako s desetoricom došao do važne pobjede i prva tri boda u Ligi prvaka.