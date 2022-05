VIDEO Jedan, dva, tri, četiri... 12! Pogledajte kako je Jaganjac razbio Dance i potez utakmice

Nije mi važan ni rezultat, znam samo da smo prošli i to mi je dovoljno. Nexe je na Final Fouru Europske lige, to je to, tu sve počinje i završava. Trebamo uživati, valjda će nas trener pustiti da proslavimo, haha, rekao je emotivni Halil Jaganjac nakon najvećeg uspjeha u povijesti kluba.

Nexe je u dvije utakmice četvrtfinala prošao danski GOG, pobijedivši u Našicama 32-27 i remiziravši u Gudmeu 37-37 i pridružio se Magdeburgu, Benfici i Wisli na Final Fouru (ždrijeb je u petak u 11 sati). Veliku utakmicu u Danskoj odigrao je Jaganjac zabivši 12 golova. Uz njega i mladi golman Dominik Kuzmanović koji je u 25 minuta drugog dijela imao 9 obrana. Jedna bolja od druge!

- Tko zna gdje nam je kraj. Sanjamo da možemo i osvojiti!

Kuzmanović je započeo povratak i preokret Nexea svojim obranama, a njegovi suigrači u napadu, kada su opet poveli, izveli su i malu ekshibiciju u 46. minuti. Jaganjac je odigrao na krilo za Melića, koji je vidio Jelinića na drugom krilu koji je završio predivan cepelin.

Na razini je opet bio i Predrag Vejin, povremeni srpski reprezentativac zabio je sedam golova.

- Teško je birati riječi, pa evo iz srca. Volim ovu ekipu, momke, ovo je čudo koje ne staje. Pišemo povijest cijelog Balkana, ne samo Našica i Hrvatske. Ne znam je li ovo koincidencija, ali i prošle sam godine prošao GOG igrajući za Wislu, samo mi je sada 100 tisuća puta ljepše.

