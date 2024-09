VIDEO Jedan od luđih crvenih kartona: Trener utrčao u teren i zaustavio kontru protivnika!

Neki treneri tijekom utakmice prođu pozamašnu kilometražu. Preoru svoj trenerski prostor i stalno gestikuliraju svojim igračima, a neki bi, da se može, utrčali u teren i pokazali kako se to radi. No, jedan talijanski trener nije samo razmišljao, već je to i napravio!

Alessio Guidotti trener je talijanskog šestoligaša Subbiana. Napadač Pontassieve, protiv koje su igrali u nedjelju, sjurio se u kontru i nikoga nije bilo pored njega na desnoj strani. Kako se sve zbivalo ispred Guidottijeve klupe, trener Subbiana utrčao je u teren i srušio napadača. Bilo je to baš u stilu pravog stopera. Možda bi ga netko i stigao od njegovih igrača, ali ništa nije htio prepustit slučaju.

Guidotti je odmah bio svjestan što je napravio pa je digao ruke, kao da je htio reći, znam što sam napravio, nisam imao izbora i zaslužio sam crveni karton. E sada je li to moralno i sportski, neka svatko sam procijeni.

Dobio je crveni karton, možda najluđi koji smo vidjeli u posljednje vrijeme, a nakon utakmice je vjerojatno bio još ponosniji na svoj potez jer je njegova momčad izvukla bod (0-0). Nekada stvarno cilj opravdava sredstvo, kakav god dojam bio na kraju. No, jasno je da će Guidotti zbog ovog sredstva pretrpjeti ozbiljnu kaznu.