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NEOBIČNA UVERTIRA

VIDEO Jedan u hrvatskom, drugi u ganskom dresu: Kolege s posla stigli bodriti suparnike

PHILADELPHIA - Naš reporter Tomislav Gabelić u Philadelphiji je dan uoči treće utakmice Vatrenih u skupini naišao na neobičan prizor dvojice navijača. Jedan je nosio hrvatsku, a drugi gansku majicu, u bojama našeg sljedećeg protivnika. Tanner je iz Arkansasa, a korijeni su mu iz Udbine. Njegov kolega s posla je Ganac pa su odmah nakon ždrijeba odlučili otići na utakmicu. Ipak, imaju oprečna mišljenja o tome tko će u subotu pobijediti.

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Hrvat i Ganac ići će zajedno na utakmicu VIDEO
Hrvat i Ganac ići će zajedno na utakmicu | Video: Tomislav Gabelić/24sata
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VIDEO 'Ministar of Kroejša'! Evo kako je Grdović ušao na stadion

Automobil prilazi stadionu u Torontu, uoči utakmice Vatrenih. Vozač redaru govori: 'Ministar of Kroejša!'. A kraj njega sjedi Mladen Grdović. Nadrealne scene pogledajte sami. Čovjek stvarno živi bolje nego ministar

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Mladen Grdović u Kanadi VIDEO
Mladen Grdović u Kanadi | Video: Čitatelj 24sata
'AS S KLUPE: POWERED BY CARLSBERG'

Kranjčar: 'Prve dvije godine u reprezentaciji su bile najgore'

Niko Kranjčar gostovao je u podcastu 'As s klupe: Powered by Carlsberg'. Otkrio nam je kako su mu prve dvije godine igranja u reprezentaciji bile najteže. Cijeli podcast pogledajte na YT kanalu 24staa

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Niko Kranjčar: ‘Prve dvije godine igranja za reprezentaciju su bile najgore’ VIDEO
Cijelu epizodu podcasta ‘As s klupe: Powered by Carlsberg’ pogledajte na YouTube kanalu 24sata | Video: 24sata Video
CIGLU PO CIGLU

VIDEO Pogledajte kako je srušen Vjesnikov neboder

Vjesnikov neboder visok 67 metara u potpunosti je srušen i promijenjen je panoramsku viziju grada. Srušen je nakon požara koji ga je zahvatio.

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Kako je srušen Vjesnikov neboder VIDEO
Kako je srušen Vjesnikov neboder | Video: 24sata/Emica Elvedji/Pixsell
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KAE OVO?! 'Vozim 70 km/h kod Karlovca, a ona na romobilu...'

Javio nam se čitatelj koji se vozio na cesti između Duge Rese i Karlovca. Kako je naveo, vozio je 70 km/h a ispred njega je bila cura na romobilu

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Brza vožnja romobilom VIDEO
Brza vožnja romobilom | Video: čitatelj/24sata
PROBLEM S OZLJEDOM

VIDEO 'Vatreni' prvi put nisu kompletni na treningu u SAD-u

ALEXANDRIA - Na posljednjem treningu prije puta u Philadelphiju na utakmicu protiv Gane nije se pojavio Martin Erlić. Ima problem s petom, ali bi trebao konkurirati za utakmicu, rekli su nam iz HNS-a. Prvi je to put da jedan igrač propušta redovan trening, ne računajući regeneracijske. Na ševi ga je zamijenio pomoćnik izbornika Ivica Olić, a ranije u njoj sudjeluje i Vedran Ćorluka

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Trening 'vatrenih' uoči Gane VIDEO
Trening 'vatrenih' uoči Gane | Video: Hrvoje Tironi/24sata

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