VIDEO Jedan u hrvatskom, drugi u ganskom dresu: Kolege s posla stigli bodriti suparnike

PROBLEM S OZLJEDOM

VIDEO 'Vatreni' prvi put nisu kompletni na treningu u SAD-u ALEXANDRIA - Na posljednjem treningu prije puta u Philadelphiju na utakmicu protiv Gane nije se pojavio Martin Erlić. Ima problem s petom, ali bi trebao konkurirati za utakmicu, rekli su nam iz HNS-a. Prvi je to put da jedan igrač propušta redovan trening, ne računajući regeneracijske. Na ševi ga je zamijenio pomoćnik izbornika Ivica Olić, a ranije u njoj sudjeluje i Vedran Ćorluka

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