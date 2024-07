VIDEO Jesu li Nizozemci oštećeni protiv Engleske? 'Apsolutna sramota, ovo nije za penal'

Cijelo prvenstvo bilo je to u stilu povuci-potegni. Unatoč brojnim zvijezdama i vrijednosti momčadi od preko milijarde eura, Englezi su se mučili svaku utakmicu. Provlačili su se u posljednjim sekundama pa i na jedanaesterce, ali uspjeli su dogurati do finala Europskog prvenstva! I to je na kraju jedino mjerilo uspjeha.

Engleska i Španjolska igrat će finale Eura u nedjelju u Berlinu. Englezi su opet opasno visjeli, gubili od Nizozemske, ali su preokrenuli i u 90. minuti golom Watkinsa plasirali se drugo finale u nizu. No, nije ni ovaj put moglo bez dvojbenih sudačkih odluka. Mnogima je sporan jedanaesterac iz kojeg je Harry Kane izjednačio u 18. minuti. Denzel Dumfries htio je izbiti loptu u svome šesnaestercu, visoko je podignuo nogu i prema procjeni suca Zwayera, zahvatio engleskog napadača.

Euro 2024 - Semi Final - Netherlands v England | Foto: Wolfgang Rattay/REUTERS

Video pogledajte OVDJE

Nizozemci su bili bijesni na njemačkog suca, smatrali su da kontakt Dumfriesa nije dovoljan za penal, a ovo je Virgil van Dijk izjavio nakon utakmice:

- Sudac je otrčao u svlačionicu odmah nakon posljednjeg zvižduka. To dosta govori - rekao je nizozemski kapetan.

A s njim se slažu i engleske legende. Bivši kapetan Manchester Uniteda Gary Neville smatra kako ovdje nema elemenata za kazneni udarac.

- Apsolutna sramota, kao branič to moram reći - rekao je Neville, a Jamie Carragher je objavio:

- Ovo nikada nije kazneni udarac.

Bio penal ili ne, svatko će uostalom imati različito mišljenje, Englezi su se plasirali u finale i drugo prvenstvo u nizu borit će se za trofej. Na Wembleyju ih je pobijedila Italija, a sada im na putu do vrha stoji Španjolska.