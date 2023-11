VIDEO Jokića pitali što će biti za Noć vještica. Odgovor je viralan

Noć vještica vrlo je popularna u SAD-u, gdje mnogi iskoriste priliku kako bi se odjenuli u domišljate kostime. To je tradicija i u NBA ligi.

Igrači dođu kostimirani na utakmice i tako prirede pravi šou, s obzirom na to da imaju vremena i novca za bilo kakav kostim. A to su demonstrirali aktualni NBA prvaci, Denver Nuggetsi, koji su na Noć vještica na domaćem terenu pobijedili Utah Jazz 110-102 i došli do četvrte pobjede ove sezone u toliko utakmica.

Nuggetsi su na društvenim mrežama ponosno pokazali domišljate kostime svojih košarkaša. Trener Michael Malone odjenuo je kostim gorile, Kentavious Caldwell-Pope bio je jezivi Michael Myers, Aaron Gordon pirat, a DeAndre Jordan prerušio se u popularnu pjevačicu Taylor Swift.

Ipak, najviše je pažnje, i to vjerojatno bez imalo namjere, dobio Nikola Jokić - koji se nije kostimirao!

- Hoćeš li se kostimirati za Noć vještica? - pitao je Jokića jedan novinar nakon utakmice Nuggetsa i OKC Thundera u ponedjeljak. Odgovor srpskog košarkaša bio je kratak i jasan...

- Ne.

A svoju je riječ i ispunio. Jokić je na utakmicu protiv Utah Jazza putovao u vesti s logom Denver Nuggetsa.