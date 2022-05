VIDEO Još malo pa gotovo: Pogledajte najnovije kadrove nogometnog stadiona u Osijeku

U NK Osijeku neće ispuniti veliku želju i novu sezonu započeti na novom stadionu. Na Pampasu se novo predivno zdanje i dalje gradi, a nakon promjene izvođača radova sve ide prema planu.

Radovi bi, otkrio je to glavni inženjer Hrvoje Sučić, trebali biti gotovi do kraja godine, kada će Osječani useliti u svoj novi dom. A on poprima sada ozbiljne konture.

Dovršava se jugozapadna tribina, a uznapredovali su i radovi na prilaznim cestama, parkiralištu, pomoćnim terenima... Uskoro će na istom početi i postavljanje fasada, a završiti ono krovne konstrukcije.

Prvotni plan izgradnje doživio je i manju rekonstrukciju, gledatelji neće moći uživati u sadržajima poput jacuzzija i saune, a iz tog je razloga ukupan kapacitet povećan na 13.005 mjesta.

Novi stadion nosit će ime generalnog sponzora što će klubu osigurati konstantan izvor prihoda. Svakako će postati jedini takav klub u regiji. Tribine će biti udaljene svega šest metara od travnjaka, a to znači da će osječki navijači, kao na engleskim stadionima, doslovno 'disati' igračima za vratom.

