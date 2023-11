VIDEO Joško Gvardiol otkrio je novo čudo hrvatskog nogometa

Tko je mladi igrač iz Hrvatske zbog kojega si uzbuđen, upitali su Joška Gvardiola (21) za društvene mreže svjetski popularne videoigre Football Manager.

Odgovorio je bez puno razmišljanja.

- Ima jedan. Anton Matković. Sedamnaest mu je godina i vjerujem da će biti velik igrač jednog dana.

POGLEDAJTE VIDEO:

Tko je Anton Matković?

Prije nekoliko tjedana o njemu se raspisao i poznati nogometni insajder Fabrizio Romano kao nogometašu kojega prate Everton, Salzburg i Sassuolo i kao mladića kojega svakako treba imati na oku.

Napadač rođen 19. veljače 2007. u Slavonskom Brodu prvi je put bio u kadru prve momčadi za domaću utakmicu protiv Rudeša 7. listopada, a debitirao je u završnici utakmice protiv Hajduka (0-1) 8. studenoga, kad je dobio tri minute. Tri dana poslije protiv Lokomotive (1-1) Zoran Zekić već mu je dao poluvrijeme. Ovaj mjesec debitirao je za Hrvatsku U-19 u kvalifikacijama za Euro.

Foto: Facebook

U Osijek je došao prije godinu i pol dana iz Marsonije. Ne treba čuditi što se kao tako mlad nametnuo. Fizički je impozantan. Visok je 191 centimetar, ima 83 kilograma čistih mišića. Nije trebalo dugo da počnu usporedbe s legendarnim hrvatskim reprezentativcem Marijem Mandžukićem. I Anton, poput Mandže, može i na krilu i u špici.

- Brz sam, jak i, što je najbitnije, hrabar. Više volim igrati krilo, predriblati nekog, osjećam se ugodnije na toj poziciji. Ma mogu i u napad, sve mi odgovara. Sviđa mi se kako igra Marcus Rashford. Brz je, jak u duelu, ne otpada kao ratkapa. Jedan od uzora mi je i Cristiano Ronaldo, to je prvi nogometaš kojeg sam gledao - rekao je Matković.

Otkrio je kako je došlo do prelaska u Osijek.

- Bila je utakmica protiv Osijeka u Slavonskom Brodu, došao me gledati skaut Ivica Vranješ. Pokazao sam se, teško su me zaustavljali. Nakon te tekme Vranješ me pozvao u Osijek. Uvijek sam imao poseban motiv s Marsonijom igrati protiv Osijeka. Igrao sam s Marsonijom i protiv Dinama i Hajduka, ali protiv Osijeka bilo je baš posebno - kazao je stasiti napadač.

Foto: NK Osijek

Bio je još kadet, a već je morao otići od kuće. Kako je tekla prilagodba na novu sredinu?

- Bio sam kao kadet na pripremama s prvom momčadi Marsonije. Otprilike dva tjedna. Da, mogao sam se nositi s tim iskusnim liscima. Pomogla je građa. Zaključio sam: Ako sam mogao sa seniorima, moći ću i u omladinskom pogonu Osijeka - kazao je Matković pa dodao:

- Slavonski Brod udaljen je od Osijeka sat, sat i pol, ali mojima je svejedno bilo teško što sam otišao od kuće, posebno mami. Međutim, morao sam, želim uspjeti u životu.

Obožava sport.

- Imam dva brata, jedan je stariji, jedan mlađi. S obojicom igram košarku kad dođem kući - zaključila je buduća HNL zvijezda.