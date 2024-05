VIDEO Kad Ronaldo fantazira: Pogledajte za što se žalio sucu

Peterostruki osvajač Zlatne lopte, Cristiano Ronaldo (39), ponovno je dospio u centar pažnje zbog komične reakcije na utakmici Al Nassra i Al Ittihada u ponedjeljak (4-2). Naime, golman Al Ittihada je u jednoj situaciji mirno pokupio u ruke dugu loptu igrača Al Nassra, na što je Ronaldo poludio i žalio se pomoćnom sucu da je to napravio izvan šesnaesterca. No očito je bilo da to nije slučaj. U cijeloj situaciji nema ničeg spornog, ali Ronaldova reakcija je ispala teatralna i simpatična.

Video komične situacije pogledajte OVDJE.

Al Nassr je završio drugi u saudijskom prvenstvu, a Ronaldo je s 35 golova oborio rekord lige i postao igrač s najviše golova u povijesti saudijskog prvenstva u jednoj sezoni. Uskoro će s Portugalom nastupiti na Europskom prvenstvu u Njemačkoj, u skupini F igrat će protiv Turske, Češke i Gruzije. Prvu utakmicu Portugalci igraju 18. lipnja protiv Češke, a prije samog turnira odigrat će prijateljsku utakmicu protiv Hrvatske 8. lipnja.