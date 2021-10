Kralj se vratio. Ozljeda Ahilove tetive očito je iza njega, Stefan Pioli danas je odlučio od prve minute poslati Zlatana Ibrahimovića (40), a neuništivi Ibra odigrao je još jednu 'doktorsku' utakmicu, ovog puta protiv Rome. I Milan je slavio s 2-1.

Švedski reprezentativac je u 26. minuti doveo je svoju momčad u prednost briljantno izvedenim slobodnjakom. S nekim 20-ak metara iskosa opalio je silovito po podu, a Rui Patricio samo je pogledom ispratio loptu koja je sijevnula u njegov bliži kut.

Slobodnjak Ibrahimovića možete pogledati OVDJE.

Bio je to drugi gol Ibre u petom nastupu u Serie A ove sezone. No, to mu je bila tek druga utakmica u kojoj je krenuo od prve minute. Pogađate, i tad (protiv Bologne) je zabio. Inače, bio je to njegov jubilarni 150. gol u elitnom rangu talijanskog nogometa.

Kasnije je Ibra zabio za 2-0, no VAR mu je poništio gol. Ipak, titulu igrača utakmice potvrdio je u 57. minuti kada je iznudio penal koji je u zgoditak pretvorio Kessié, a ubrzo nakon toga je Ibra napustio igru.

U 66. minuti drugi je žuti dobio Theo Hernandez, a Roma je s igračem više uspjela tek u sudačkoj nadoknadi zabiti počasni gol.