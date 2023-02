VIDEO Kakav lisac! Nogometaš Fiorentine lukavo zabio s centra

Nakon šest utakmica bez pobjede, nogometaši Fiorentine u gostima su svladali Veronu 3-0 u 24. kolu talijanskog prvenstva, a hrvatski reprezentativac Josip Brekalo ostao je na klupi gostiju.

Foto: Nicolas Morassutti/LiveMedia / ipa-agency.net

Fiorentina je povela golom Baraka u 12. minuti susretu da bi za 2-0 u završnici prvog poluvremena zabio Arthur Cabral.

Treći gol za konačan rezultat postavio je Cristiano Biraghi u 89. minuti susreta i to sa sredine terena. Gaich je napravio prekršaj na Mandragori koji je ostao ležati na travnjaku. Jedan od protivničkih igrača ostavio je loptu i prišao mu kako bi provjerio je li sve uredu snjime, a Biraghi je to iskoristio. Bek Fiorentine došao je do lopte i opalio sa sredine terena i zatresao mrežu Verone.

Gol možete pogledati OVDJE.

Foto: Nicolas Morassutti/LiveMedia / ipa-agency.net

Fiorentina je na prvenstvenoj ljestvici na 12. mjestu s 28 bodova dok je Verona u opasnoj zoni, na 18. mjestu sa 17 bodova.

Najčitaniji članci