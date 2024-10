VIDEO Kakav trenutak za prvi gol! Palaversa junak Aberdeena

Ovoga ljeta francuski Troyes zamijenio je škotskim Aberdeenom. Za škotskog velikana do sada je odigrao pet utakmica, a u posljednjem je ostavio poseban trag. Bivši igrač Hajduka kojeg je svojevremeno zakapario Pep Guardiola u Manchester Cityju zabio je gol za pobjedu protiv Heartsa. Upravo tim golom Aberdeen se izjednačio na vrhu škotskog Premiershipa s vodećim Celticom.

Aberdeen je poveo u drugoj minuti, no Hearts je stigao do preokreta pogocima u 36. i 63. Dvije minute kasnije ponovno su stvari bile na početku, a sve do ulaska Palaverse u igru stajalo je 2-2 na semaforu.

Uslijedio je trenutak inspiracije bivšeg igrača Hajduka koji je na povratnu loptu Estera Soklera sjajno reagirao i pogodio za veliku pobjedu svoje momčadi.

Inače, bila je ovo sedma pobjeda Aberdeena u sedmom kolu i jedina je momčad uz Celtic s maksimalnim učinkom.

>> VIDEO: GOL ANTE PALAVERSE HEARTSU