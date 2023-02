VIDEO Kako su hajdukovci šokirali City u prvom dijelu: Brajković zabio s 20 metara

Osmina finala Lige prvaka došla je na Poljud. Nisu u pitanju seniori, koliko god navijači to sanjali i priželjkivali, ali jesu talentirani juniori pred kojima je velika budućnost. Sjajnim igrama zaradili su veliku podršku na Poljudu u utorak na radni dan. Više od pet tisuća navijača stiglo je na utakmicu osmine finala Lige prvaka mladih protiv Manchester Cityja.

Gromoglasna podrška Torcide dala je veliki vjetar u leđa mladim hajdukovcima koji na poluvremenu senzacionalno vode 2-1 protiv snažnog i favoriziranog Cityja i bore se za povijesni plasman u četvrtfinale. Gosti su se nametnuli u posjedu i dominirali u tom segmentu od samog početka, no nisu stvorili niti jednu ozbiljniju šansu. A s druge strane, Hajduk je napadao u valovima i žestoko ubo u rasponu od deset minuta.

Foto: MIRO

U 23. minuti Hajdukovi juniori ukrali su loptu na centru igrališta, Reić je fantastično podbio loptu i izbacio Antunovića samog na golmana. No, golman Cityja izašao je i izbio loptu, no ona je pala točno na desnicu Roka Brajkovića koji je s 20 metara loptu poslao u praznu mrežu za erupciju navijača na Poljudu! Isti igrač je prije samo dva dana igrao na Maksimiru protiv Dinama, odradio je tek jedan individualni trening, no nije ga to poremetilo.

Gol pogledajte OVDJE

Deset minuta kasnije eksplozija oduševljenja na Poljudu. Čudesni Noa Skoko opet je pokazao kakav pregled igre ima. Poslao je loptu u for Antunoviću koji je bio na lijevoj strani šesnaesterca. Vagao je i vagao suparničkog igrača, uspio ga je izbaciti iz ravnoteže pa je opalio u prvi kut i probio golmana Cityja!

Gol pogledajte OVDJE

Gosti su pritisnuli u završnici prvog dijela i nažalost uspjeli smanjiti preko Bobba u 45. minuti.

Gol pogledajte OVDJE

U tijeku je drugo poluvrijeme.

Najčitaniji članci