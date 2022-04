VIDEO Kakva bomba Brozovića! Epic je 'rasparao mrežu' Spezije

Postoji ona dobra stara, kad ne znaš gdje s loptom, onda u rašlje! A držao se toga i hrvatski reprezentativac Marcelo Brozović (29) koji je zabio gol za 1-0 na susretu Intera i Spezije (3-1) u 33. kolu talijanske Serie A.

.Žestoka se borba vodi u Italiji, na vrhu se izmjenjuju gradski rivali Milan i spomenuti Inter, a iz prikrajka s tri boda manje čeka Napoli. No, Marcelo Brozović i Ivan Perišić preuzeli je prvo mjesto od Ante Rebića nakon što je hrvatski reprezentativac zakucao loptu u mrežu protivnika. Gol možete pogledati OVDJE.

Prvo je 'Epic Brozo' ubacio, a glavom mu je loptu spustio D'Ambrosio. Nije previše razmišljao zadnji vezni 'nerrazurra' koji je opalio ljevicom i 'skinuo paučinu' s gola Provedela. Dalo je to Interovcima vjetar u leđa, a nakon toga se u sve umiješao i drugi 'vatreni. Asistirao je Perišić za Lautara Martineza koji je potvrdio pobjedu Intera.

Stvari su se malo zakomplicirale u 88. minuti kad je Maggiore zabio za smanjenje rezultata, ali do kraja susreta samo su još jednom domaći morali po loptu u mrežu nakon što je zabio Alexis Sanchez. Do kraja prvenstva još je pet kola, a borba za 'Scudetto' mogla bi se protegnuti do samog kraja...

