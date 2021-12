Gotovo se ništa u "vječnom derbiju" na Maksimiru vrijedno spomena na terenu nije događalo u prvih sat vremena, a onda je zabljesnuo junak Hajduka Marko Livaja (28) i u prvom nastupu na Maksimiru u karijeri šokirao dinamovce.

Josip Elez odigrao je odličnu dubinsku loptu s Hajdukove polovice, Kevin Theophile je zaspao i nije ispratio napadača gostiju koji mu je utrčao s leđa, fino primirio loptu pa je killerski potkopao i prebacio Dominika Livakovića za 0-1.

Eksplodiralo je 2257 navijača na južnoj tribini. Livaja je u 16. ovosezonskom nastupu u HNL-u zabio 12. gol i došao na gol zaostatka od vodećega strijelca lige Josipa Drmića iz Rijeke.

Gledajući sva natjecanja ove sezone, Livaji je to već 18. gol ove sezone, zabio je četiri puta u Kupu i dvaput za reprezentaciju. To mu je najefikasnija sezona u karijeri, a došla je praktički tek do polovice. Tko zna gdje će završiti?

Gol Marka Livaje protiv Dinama možete pogledati OVDJE.

Slično je Livaja pobjegao i kod drugog gola u sudačkoj nadoknadi, nakon duge nove duge lopte Eleza Marko je fino primirio loptu prsima iza leđa Sadegha Moharramija, dao je povratnu Emiru Sahitiju koji je ušao tek nekoliko minuta prije toga i precizno pogodio donji desni kut za 2-0.

Gol Emira Sahitija protiv Dinama možete pogledati OVDJE.