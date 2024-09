VIDEO Kakva nesreća! Erslanu je sat prije borbe 'ispalo' koljeno, ali odustajanje nije bilo opcija

Dva i pol mjeseca priprema u American Top Teamu na Floridi, žrtva, trud, rad i odricanje... Znao je kroz što je prošao Ivan Erslan (32, 14-4) prije debija u najjačoj svjetskoj MMA organizaciji UFC-u, a onda mu se dogodila ogromna nesreća oko sat vremena prije nego što je trebao izaći na veliku pozornicu. Ispalo mu je koljeno, a mnogi bi u tim trenucima bez razmišljanja odustali od meča.

Ali, to nije napravio Ivan, već suprotno. Napravio je baš sve da bi se u Parizu mogao predstaviti na najvećoj pozornici, ma koliko god to teško i bolno bilo. U svlačionici su mu pola sata namještali koljeno, a onda je trebalo odraditi što se odraditi moglo prije okršaja i pokušati ići protiv svega što se događa i poslati poruku.

Pobijediti nije uspio, ali poslao je poruku. Poslao je poruku o nevjerojatnom ratniku, beskompromisnom obrovačkom borcu koji će dati baš sve u lovu na ostvarenje sna. Jer veliki rizik donosi i veliki dobitak, ali i mogućnost velikog gubitka. No, Ivan je pokazao već tko zna koliko puta da je njegov duh nesalomljiv, a tijelo se oporavlja s vremenom.

Podijeljenom odlukom sudaca (29-28 x2, 28-29) izgubio je od moldavskog borca Iona Cutelabe (30, 18-10), a jedva je došepao do Herba Deana. I još onaj Bufferov 'Ion' nade, ta prozivka koja je zvučala na trenutak čudesno, ali ipak... Poraz. Iz kojeg je puno naučio, a to je da za njega ima mjesta na najvećoj sceni. Što se težine ozljede tiče, tek se treba saznati o čemu se radi, ali nadamo se da Ivana opet uskoro gledamo u UFC-u. 'Pravog' Ivana, bez ozljeda, nesreće i ostalih problema, onakvog kakav znamo, ali dobro zna i on, da može biti.