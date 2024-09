VIDEO Kalinić: Dva igrača rekla su da bi htjeli otići, a onda su pripremili tužbu protiv Hajduka

RASTE POPULARNOST

VIDEO Trbušni ples osnažuje: 'Vježbaju žene od 55 do 130 kg, kod nas nema predrasuda...' Egipatska inicijativa 'Shakla'aa' ima za cilj osnažiti žene i prkositi društvenoj stigmi, nudeći ženama priliku da ostvare strast u trbušnom plesu, rekla je osnivačica plesne skupine, egipatska antropologinja Mai Amer. 'Nudimo siguran prostor iza zatvorenih vrata za žene bez obzira na njihovo tijelo, boju, veličinu (težinu), ili bilo što drugo. Nema predrasuda, rekla je pa dodala: 'Krenuli smo sa osam članica, a sada imamo 36 plesačica, od 18 do 48 godina. Imaju od 55 do 130 kilograma i svaka žena izvodi pokrete koji joj odgovaraju, prenosi Reuters.

